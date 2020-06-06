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3 способа защиты клубники для хорошего урожая

3 способа защиты клубники для хорошего урожая

Не смотря на то, что весна в этом году совсем не порадовала, огород люди все же посадили. Не смотря на не очень ласковую погоду — вовсю уже цветет Земляника и клубника. Все подкормки проведены, осталось только ждать урожая и надеяться, что ягодки не сгниют, их не поразят никакие инфекции, не скушают птицы или слизни. Конечно, абсолютно ото всего клубнику защитить, наверное, не получится, но к этому нужно стремиться.

Начнем по порядку. Первое, от чего мы будем защищать клубнику — от грибковых инфекций и гниения. В принципе, это одно и то же, так как именно грибковая инфекция вызывает гниение ягод. Для защиты урожая нам потребуется обычная 3% перекись водорода. Разводим 2 столовые ложки перекиси на 1 литр воды. Обрабатываем таким раствором кустики каждые 7 дней. Конечно, когда ягоды будут входить в стадию созревания, то есть будут уже краснеть — обработку нужно остановить.


Защитив ягоды от гниения, расслабляться рано. Как только красные бока будут проглядывать сквозь листву — тут же появятся много хороших птичек, которые с удовольствием полакомятся вашей клубникой. А действуют они по правилу: всю попробовать нужно. Вдруг какая-то особенно вкусная. Птицы не любят обычные СД-диски. Нужно развесить и даже просто разложить их по всей грядке с клубникой. Нельзя сказать, что способ 100% избавит вас от всех птиц, но из всех простых способов — это самый действенный.

Как только вы разогнали птиц от своей здоровой и красивой клубники, остается подождать день-два до полного созревания — тут, как тут полчища слизней. Очень они любят спелую ягодку. Кушать зеленую или даже чуть розовую они не станут. Пришла очередь горчицы, яичной скорлупы и золы. Все это, насыпанное между кустиками не позволит проползти слизням с их нежными брюшками. Скорлупу, естественно, нужно сначала измельчить. Не в муку, но достаточно мелко.

Помните о том, что горчица и зола очень быстро перестают действовать, если прошел маленький дождь или вы полили грядку. Лучше всего эти средства чередовать.

Три совершенно простых способа защиты урожая. С их применением справится даже полный профан или новичок. Не надейтесь, что «пронесет», применяйте способы защиты вовремя. Надеюсь, что они помогут собрать вам все самые вкусные ягоды.

# Интересное
По материалам: planktons

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