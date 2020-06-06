6893 кировских медика в мае получили выплаты за лечение пациентов с COVID-19

Вадим Карасев

Фото: https://gorodkirov.ru/

В Кировской области за май 6893 сотрудника медицинских организаций, работающих с COVID-19, получили стимулирующие выплаты.

Из средств федерального бюджета в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 № 415 Кировской области выделено 173,7 млн рублей, в соответствии с постановлением правительства РФ от 12.04.2020 № 484 - 300,0 млн рублей.

"Врачи скорой медицинской помощи, а также подразделений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе врачи-инфекционисты, врачи общей практики (семейные врачи), врачи-педиатры, врачи-педиатры участковые, врачи-терапевты, врачи-терапевты участковые, врачи-пульмонологи получают ежемесячную доплату в размере 20 252 рубля. Врачи, оказывающие специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях, в том числе врачи-инфекционисты, врачи анестезиологи-реаниматологи получают доплату по 25 315 рублей. Средний медицинский персонал, участвующий в оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях, по 12 657 рублей", - указывает министерство здравоохранения региона.

Всего в регионе за май выплату получили 2680 человек, из них 362 врача, 1461 человек среднего медицинского персонала, 223 человека младшего медицинского персонала и 634 водителя скорой медицинской помощи. Всего за май в регионе произведено 6893 стимулирующие выплаты.

"Вопрос начисления стимулирующих выплат медицинским работникам находится на контроле в правительстве Кировской области, министерстве здравоохранения региона. Труд медработников во все времена был важным и благородным, а сейчас, во времена пандемии, он обретает еще большую ценность. Данные выплаты стимулирующего характера не отменяют иные выплаты, установленные в медицинских организациях", - отметил первый заместитель председателя правительства региона Дмитрий Курдюмов.