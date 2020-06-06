Адвокат объяснил, кто может претендовать на наследство Кокшенова

Лидия Мартынова

Адвокат Сергей Жорин рассказал в беседе с порталом "Teleprogramma.pro", что дочь актера Михаила Кокшенова Алевтина может претендовать на долю его имущества, даже если ее имя не упоминается в завещании.

В пятницу стало известно о смерти артиста. Его жена Наталья Лепехина опровергла появившиеся в СМИ сообщения о том, что причиной кончины ее супруга стала коронавирусная инфекция. Она связала уход из жизни Кокшенова с последствиями инсульта.

Михаил Кокшенов — украшение любого фильма, сердцеед и балагур© РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Михаил Кокшенов вырос в Замоскворечье. Окончил Театральное училище имени Щукина, играл на сцене Академического театра имени Маяковского, затем перешел в Московский театр миниатюр и начал параллельно сниматься в кино.

1 из 11

Михаил Кокшенов вырос в Замоскворечье. Окончил Театральное училище имени Щукина, играл на сцене Академического театра имени Маяковского, затем перешел в Московский театр миниатюр и начал параллельно сниматься в кино.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова© РИА Новости / Вишневский

Впервые он появился на экране в фильме "Высота", играл в таких фильмах, как "В огне брода нет", "Адъютант его превосходительства", "Маленькие трагедии", "Белые росы". Особенно полюбились зрителю его роли в комедиях "Не может быть", "Спортлото-82", "Самая обаятельная и привлекательная", "Ширли-мырли".

2 из 11

Впервые он появился на экране в фильме "Высота", играл в таких фильмах, как "В огне брода нет", "Адъютант его превосходительства", "Маленькие трагедии", "Белые росы". Особенно полюбились зрителю его роли в комедиях "Не может быть", "Спортлото-82", "Самая обаятельная и привлекательная", "Ширли-мырли".

© РИА Новости / Вишневский© РИА Новости / Вишневский / Перейти в фотобанк

Три года назад Кокшенов перенес инсульт и с тех пор не появлялся на публике.

3 из 11

Три года назад Кокшенов перенес инсульт и с тех пор не появлялся на публике.

© РИА Новости / ВишневскийПерейти в фотобанк© РИА Новости

Станислав Садальский вспоминает Кокшенова оптимистом, который высмеивал все, включая собственную болезнь. "...Я очень надеялся, что он справится, да иначе и быть не могло — спортсмен, сердцеед, оптимист, хохмач, который высмеивал все, даже свой недуг. Но увы", — написал артист в инстаграме.

4 из 11

Станислав Садальский вспоминает Кокшенова оптимистом, который высмеивал все, включая собственную болезнь. "...Я очень надеялся, что он справится, да иначе и быть не могло — спортсмен, сердцеед, оптимист, хохмач, который высмеивал все, даже свой недуг. Но увы", — написал артист в инстаграме.

© РИА Новости© РИА Новости / Галина Кмит / Перейти в фотобанк

Кинодраматург Аркадий Инин называет Михаила Кокшенова истинно народным артистом. "Я считаю, что это потеря миллионов, без преувеличения, наших зрителей, которые обожали народного артиста Кокшенова, который стопроцентно был народным, любим был невероятно", — сказал он.

5 из 11

Кинодраматург Аркадий Инин называет Михаила Кокшенова истинно народным артистом. "Я считаю, что это потеря миллионов, без преувеличения, наших зрителей, которые обожали народного артиста Кокшенова, который стопроцентно был народным, любим был невероятно", — сказал он.

© РИА Новости / Галина КмитПерейти в фотобанк© РИА Новости

Режиссер Борис Грачевский отметил сценарный талант Кокшенова: "Михаил Михайлович работал с нами в "Ералаше", с первых шагов он был не просто артистом, а еще и сценаристом, потому что два ярких сценария, где он сам играл, были написаны им. У него были такие попытки литературные достаточно успешные. Все встречи с Кокшеновым в "Ералаше" всегда приносили успех, удачу".

6 из 11

Режиссер Борис Грачевский отметил сценарный талант Кокшенова: "Михаил Михайлович работал с нами в "Ералаше", с первых шагов он был не просто артистом, а еще и сценаристом, потому что два ярких сценария, где он сам играл, были написаны им. У него были такие попытки литературные достаточно успешные. Все встречи с Кокшеновым в "Ералаше" всегда приносили успех, удачу".

© РИА Новости© РИА Новости / Ю. Венцковский

Кокшенов был замечательным артистом с потрясающей актерской карьерой и всегда искал новые творческие пути, подчеркнул актер Валерий Гаркалин.

7 из 11

Кокшенов был замечательным артистом с потрясающей актерской карьерой и всегда искал новые творческие пути, подчеркнул актер Валерий Гаркалин.

© РИА Новости / Ю. Венцковский© РИА Новости / Перейти в фотобанк

"Хороший артист был и, между прочим, продюсером еще был. Он снимал как продюсер комедийные фильмы..." — добавила первый зампред комитета Госдумы по культуре, актриса Елена Драпеко.

8 из 11

"Хороший артист был и, между прочим, продюсером еще был. Он снимал как продюсер комедийные фильмы..." — добавила первый зампред комитета Госдумы по культуре, актриса Елена Драпеко.

© РИА НовостиПерейти в фотобанк© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Актер Михаил Кокшенов с супругой Натальей.

9 из 11

Актер Михаил Кокшенов с супругой Натальей.

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанк© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Кокшенов был не только замечательным актером, но и другом, он объединял людей на съемочной площадке и вне ее, рассказал глава комиссии по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы Евгений Герасимов.

10 из 11

Кокшенов был не только замечательным актером, но и другом, он объединял людей на съемочной площадке и вне ее, рассказал глава комиссии по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы Евгений Герасимов.

© РИА Новости / Владимир Вяткин Перейти в фотобанк© РИА Новости / Олег Минеев / Перейти в фотобанк

Дата и место прощания с актером станут известны позже.

11 из 11

Дата и место прощания с актером станут известны позже.

© РИА Новости / Олег МинеевПерейти в фотобанк1 из 11

Михаил Кокшенов вырос в Замоскворечье. Окончил Театральное училище имени Щукина, играл на сцене Академического театра имени Маяковского, затем перешел в Московский театр миниатюр и начал параллельно сниматься в кино.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова2 из 11

Впервые он появился на экране в фильме "Высота", играл в таких фильмах, как "В огне брода нет", "Адъютант его превосходительства", "Маленькие трагедии", "Белые росы". Особенно полюбились зрителю его роли в комедиях "Не может быть", "Спортлото-82", "Самая обаятельная и привлекательная", "Ширли-мырли".

© РИА Новости / Вишневский3 из 11

Три года назад Кокшенов перенес инсульт и с тех пор не появлялся на публике.

© РИА Новости / ВишневскийПерейти в фотобанк4 из 11

Станислав Садальский вспоминает Кокшенова оптимистом, который высмеивал все, включая собственную болезнь. "...Я очень надеялся, что он справится, да иначе и быть не могло — спортсмен, сердцеед, оптимист, хохмач, который высмеивал все, даже свой недуг. Но увы", — написал артист в инстаграме.

© РИА Новости5 из 11

Кинодраматург Аркадий Инин называет Михаила Кокшенова истинно народным артистом. "Я считаю, что это потеря миллионов, без преувеличения, наших зрителей, которые обожали народного артиста Кокшенова, который стопроцентно был народным, любим был невероятно", — сказал он.

© РИА Новости / Галина КмитПерейти в фотобанк6 из 11

Режиссер Борис Грачевский отметил сценарный талант Кокшенова: "Михаил Михайлович работал с нами в "Ералаше", с первых шагов он был не просто артистом, а еще и сценаристом, потому что два ярких сценария, где он сам играл, были написаны им. У него были такие попытки литературные достаточно успешные. Все встречи с Кокшеновым в "Ералаше" всегда приносили успех, удачу".

© РИА Новости7 из 11

Кокшенов был замечательным артистом с потрясающей актерской карьерой и всегда искал новые творческие пути, подчеркнул актер Валерий Гаркалин.

© РИА Новости / Ю. Венцковский8 из 11

"Хороший артист был и, между прочим, продюсером еще был. Он снимал как продюсер комедийные фильмы..." — добавила первый зампред комитета Госдумы по культуре, актриса Елена Драпеко.

© РИА НовостиПерейти в фотобанк9 из 11

Актер Михаил Кокшенов с супругой Натальей.

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанк10 из 11

Кокшенов был не только замечательным актером, но и другом, он объединял людей на съемочной площадке и вне ее, рассказал глава комиссии по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы Евгений Герасимов.

© РИА Новости / Владимир Вяткин Перейти в фотобанк11 из 11

Дата и место прощания с актером станут известны позже.

© РИА Новости / Олег МинеевПерейти в фотобанк

По словам юриста, закон обеспечивает некоторым родственникам так называемую "обязательную долю".

"Первые наследники — это дети, родители, супруги, поэтому если нет завещания, то может (претендовать. — Прим. Ред.), — рассказал Жорин.

Адвокат утверждает, что с большой вероятностью свою долю получит жена Кокшенова Наталья. При этом ее дочери претендовать на имущество не могут, поскольку официально как наследницы не зарегистрированы.

"Дочь — это та, чье родство установлено в соответствии с законодательством", — заключил юрист.

Кокшенов снялся более чем в ста фильмах, среди которых "Женя, Женечка и "Катюша"", "Спортлото-82", "Самая обаятельная и привлекательная", "Ширли-мырли" и другие.