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Археологи приблизились к разгадке происхождения свитков Мертвого моря

Археологи приблизились к разгадке происхождения свитков Мертвого моря
. Анализ ДНК помог специалистам приблизиться к разгадке происхождения свитков Мертвого моря, возраст которых составляет около двух тысяч лет, сообщает The Guardian.

Международная группа ученых провела анализ ДНК фрагментов пергамента, найденных в пещерах Кумрана в 1940-50 годах, и смогла определить, какие кусочки принадлежат к одному свитку, какие проделали длинный путь, перед тем как попасть в иудейскую пустыню и насколько большой был у них регион распространения.

"Биологический состав фрагментов пергамента, на которых написан текст, для нас так же важен, как и их содержание", — пояснил профессор Ноам Мизрани из Тель-Авивского университета.


Так, анализ 26 кусочков помог установить, что 24 из них были сделаны из шкуры овцы, а два – из коровы.

По мнению исследователей, это говорит о том, что свитки сделаны не в Кумране, поскольку иудейская пустыня не подходит для разведения коров.


Также удалось установить, что на фрагментах — разные версии текста Книги пророка Иеремии.

Профессор Ира Рабин, эксперт по свиткам Мертвого моря из Германии, считает, что исследования не принесли никаких новых результатов, поскольку и раньше было известно, что свитки были изготовлены за пределами Кумрана.

А Мэттью Коллинз, специалист по библейским текстам из Университета в Честере, уверен, что новая работа ученых имеет большое значение, поскольку поможет выяснить, принадлежали ли коровы, из шкур которых они были сделаны, к одному стаду или к одному семейству, или их генетическая структура сильно отличается, и они происходят из разных мест. Он подчеркнул при этом, что анализ поможет установить происхождение шкур, но не место написания текстов.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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