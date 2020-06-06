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Авиасообщение между Ростовом в Грозным возобновятся с 13 июня

Авиасообщение между Ростовом в Грозным возобновятся с 13 июня

Авиакомпания “Азимут” с тринадцатого июня возобновляет авиарейсы Грозный-Ростов-на-Дону. Об этом информация появилась на портале перевозчика.

Ранее аэропорт Грозного сократил количество рейсов в связи с распространением пандемией коронавируса.
В сообщении авиакомпании “Азимут”говорится, что регулярные рейсы из Грозного в Ростов будут осуществляться 3 раза в неделю.

Полёты из донской столицы в Грозный будут выполняться по расписанию: вторник и субботу вечерние рейсы из Платова в Грозный в 20.20 и обратно в столицу Ростовской области в 22.35. В четверг утренние и дневные авиарейсы: 8.40 Ростов-на-Дону-Грозный, в 10.55 Грозный-Ростов, пишет DONDAY.

Кроме этого, пресс-служба аэропорта Грозного сообщила, что в связи со смягчением ограничительных мер авиакомпания Utair возобновит регулярные перевозки пассажиров по маршруту "Сургут-Грозный" и "Грозный-Сургут". Авиарейсы по данному маршруту будут совершены 6, 7 и 9 числа, далее, сообщает пресс-служба, полёты будут осуществляться по постоянному расписанию.

ТАСС отмечает, что сейчас Utair 3 раза в неделю во вторник, пятницу и субботу осуществляет полёты по маршруту "Грозный-Москва-Грозный".

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По материалам: u-f.ru

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