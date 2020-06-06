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Бесит Кремль: Кулеба назвал главную "красную линию" Украины в переговорах по Донбассу

Бесит Кремль: Кулеба назвал главную "красную линию" Украины в переговорах по Донбассу

Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Заявивший о готовности Украины обсудить особый статус Донбасса и Крыма министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба также назвал главную «красную линию», которой придерживаются украинские переговорщики при обсуждении будущего Донбасса — это невозможность прямого диалога с боевиками.

Об этом заявил в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» на канале «Украина».

«Неоднократно я, неоднократно Алексей Резников в Трехсторонней контактной группе, неоднократно президентом Украины Владимиром Зеленским озвучивались наши «красные линии». И одна из наших «красных линий», принципиальная, которая бесит наших российских соседей — мы не войдем в прямой диалог с так называемыми «ДНР/ЛНР», — подчеркнул он.

Кулеба отметил, что переговоры по Донбассу украинская сторона будет вести только с Кремлем.

«ТКГ состоит из Украины, России и ОБСЕ. И мы будем говорить только именно с Россией. Это ключевая „красная линия“, которая стоит в основе защиты наших национальных интересов», — добавил глава МИД.

Напомним, во время официального визита в Германию Кулеба заявил, что Украина готова идти на компромиссы для возврата оккупированных территорий, но не пересекая «красные линии».

Позже глава украинского МИД назвал один из компромиссов, на который готова пойти Украина для возвращения оккупированного Донбасса — он выражается в том, что указанные регионы могут получить особый статус, но без права налагать вето на любые общенациональные решения. При этом Украина настаивает на возвращении контроля над своими границами.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что канцлер Германии Ангела Меркель поддержала переформатирование Трехсторонней контактной группы. При этом в разговоре с президентом Владимиром Зеленским она отметила, что чрезвычайно важным является доступ Красного Креста на оккупированные территории для верификации удерживаемых лиц. Также важен доступ миссии ОБСЕ для проведения мониторинга.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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