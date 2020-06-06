Бэнкси показал картину о протестах в США

Вадим Карасев

Фото: Артур Габдрахманов / РИА Новости

Английский художник Бэнкси показал свою новую работу, которая посвящена протестам в США из-за убийства полицейским задержанного афроамериканца Джорджа Флойда. Картина опубликована в Instagram Бэнкси.

На кадре виден траурный портрет с темной фигурой. Американский флаг, висящий над изображением, постепенно начинает гореть, подожженный пламенем от свечи.

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Публикация от Banksy (@banksy) 6 Июн 2020 в 3:30 PDT

Художник написал, что изначально не хотел высказываться на данную тему, но потом понял, что это в первую очередь проблема белых людей. По мнению Бэнкси, система заставляет страдать людей с другим цветом кожи и у них нет возможностей изменить ситуацию. Он предупредил, что белые люди должны разобраться с этим, «иначе кто-то будет вынужден подняться наверх и выбить дверь».

Протесты в США начались после убийства Джорджа Флойда, задержанного в Миннеаполисе. Полицейский давил мужчине коленом на горло, хотя Флойд говорил, что не может дышать. Из-за этого в городе начались волнения, после чего люди вышли на улицы и в других штатах. Во многих местах акции протеста вылились в столкновения с органами правопорядка, погромы и поджоги.