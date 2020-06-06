Бьюти-туториал от SPLETNIK.RU: макияж как у звезд для Zoom-звонков

Вадим Карасев

Теперь, когда мы работаем дома, многие уже и не помнят, из чего состоял повседневный макияж. Тем не менее, в то время как кожа и волосы большую часть времени наслаждаются заслуженным отдыхом от косметики и укладки с помощью горячих инструментов, для видеозвонков многие по-прежнему делают мейк. Никто не хочет, чтобы их коллеги по зум-конференции запостили в сеть не самый удачный скриншот! NEWSTES.RU вместе с визажистом M.A.C составил краткое руководство, как сделать легкий и быстрый макияж для зум-совещания.



