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Более 65 тысяч москвичей подали заявки на онлайн-голосование по поправкам

Более 65 тысяч москвичей подали заявки на онлайн-голосование по поправкам
Более 65 тысяч москвичей подали заявки на участие в электронном голосовании по изменениям в Конституцию России, сообщается на сайте мэра столицы в субботу.

"Шестьдесят пять тысяч пятьдесят восемь человек уже подали заявки, чтобы стать участниками электронного голосования по изменениям в конституцию", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, запись открыта на порталах mos.ru и gosuslugi.ru до 14.00 21 июня.


Москве и личный кабинет на портале mos.ru или gosuslugi.ru.
# Политика
По материалам: ria.ru

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