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Болсонару пригрозил выходом Бразилии из ВОЗ

Болсонару пригрозил выходом Бразилии из ВОЗ
Президент Бразилии Жаир Болсонару пригрозил выходом своей страны из Всемирной организации здравоохранения, обвинив ВОЗ в идеологической предвзятости, сообщает агентство Франс Пресс.

"Я говорю Вам прямо сейчас, Соединенные Штаты покинули ВОЗ, и мы рассматриваем (эту возможность – ред.) в будущем. Либо ВОЗ работает без идеологической предвзятости, либо мы тоже уходим", - приводит агентство слова президента.

Президент США Дональд Трамп заявил 29 мая, что страна прекращает отношения со Всемирной организацией здравоохранения.

# В мире
По материалам: ria.ru

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