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Цены на востребованные из-за COVID-19 продукты вернулись к докарантинному уровню

Цены на востребованные из-за COVID-19 продукты вернулись к докарантинному уровнюФото: globallookpress.com

Цены на гречку, лимоны и сахар, которые были особо востребованы на фоне эпидемии коронавируса, вернулись к докарантинному уровню. Стабилизацию их стоимости фиксирует Федеральная антимонопольная служба (ФАС), соответствующее сообщение размещено на сайте ведомства.

По данным специалистов, на рост цен на лимоны повлияли проблемы с поставками. Как правило, эти цитрусовые завозились из Турции, однако из-за коронавируса закупщикам пришлось искать альтернативу. Так, в марте цены на лимоны выросли на восемь процентов, а в апреле — на 152 процента.

Важным фактором повышения спроса на этот фрукт послужило то, что россияне посчитали его эффективным для защиты от COVID-19. «К началу июня розничные цены на лимоны стабилизированы — в ряде федеральных торговых сетей стоимость составляет в среднем от 90 до 150 рублей за килограмм лимонов», — сообщает контрольный орган.

Стабилизировались и цены на гречку и сахар. В настоящее время региональные управления ФАС совместно с прокуратурой проводят проверки в отношении искусственного создания дефицита этих продуктов. Отмечается, что в Челябинске было заведено дело по факту завышения двумя торговыми сетями цен на гречку марки «Увелка».

Ранее сообщалось, что в завышении стоимости лимонов ФАС увидела признаки картельного сговора. Несмотря на то, что информация о пользе лимонов и имбиря в борьбе с коронавирусом была опровергнута, цены в торговых сетях выросли в 2,5 раза.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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