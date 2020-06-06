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Чеченцы избили чиновника в Ялте

Чеченцы избили чиновника в Ялте

Помощник главы Ялты Дилявер Сайдаметов был избит уроженцами Чечни за сделанное им замечание. На чиновника напали с железной арматурой.

По информации, появившейся в телеграм-канале "Подъем", Сайдаметов сделал замечание молодым людям на машине с чеченскими номерами за их опасное вождение внутри жилых кварталов, где было много детей. Агрессивно настроенные мужчины уехали, но позже вернулись с подкреплением и вооруженные железной арматурой.

Сайдаметов оказал сопротивление, когда на него напали, но получил удар по голове металлическим прутом. На помощь поспешили местные жители, под натиском которых кавказцы были вынуждены бросить свои авто и бежать. Подоспевшие медики оказали помощь Сайдаметову, на место происшествия прибыл ОМОН.

Как рассказали очевидцы, помощник мэра Ялты смог "вырубить" двоих нападавших. Остальные, спасаясь бегством от местных жителей, забрались на скалу, с которой не могли спуститься. Ялтинцы вызвали МЧС.

По данным Отдела информации и общественных связей МВД по Республике Крым, Дилявер Сайдаметов пока не обращался с заявлением в органы правопорядка.

# Происшествия / Главные новости
По материалам: u-f.ru

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