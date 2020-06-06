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Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 6,6 млн

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 6,6 млн

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


Число случаев заражения коронавирусом нового типа в мире за сутки увеличилось на  127 950 случаев и превысило 6,6 миллиона, сообщила 6 июня Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

По последним данным организации, общее число зарегистрированных случаев COVID-19 в мире составило 6 663 304. За сутки скончались 5 647 пациентов. Таким образом, общее число летальных исходов достигло 392 802.

Ранее в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции сообщили, что за минувшие сутки в России зарегистрировали 8 855 новых случаев заражения коронавирусом, число заразившихся достигло 458 689. Число умерших в результате заболевания за сутки по стране возросло на 197, до 5 725 человек.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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