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Девушка сравнила чернокожих людей с животными и была обругана в сети

Девушка сравнила чернокожих людей с животными и была обругана в сетиФото: Михаил Тургиев / РИА Новости

Блогерша Лорен Ребекка Перес (Lauren Rebecca Perez) сравнила жизни чернокожих людей и животных в поддержку протестов против расизма и был обругана в сети. Об этом сообщает издание Evening Standart.

В своем TikTok Перес разместила видео, в котором проявила солидарность к движению Black Lives Matter («Жизни черных имеют значение»), возникшего из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда, который погиб после грубого задержания. В нем она провела параллель между угнетением животных и людей с темным цветом кожи.

«Я действительно хочу, чтобы больше людей обратили внимание на связь этих проблем: жизнь черных имеет значение точно так же, как и жизнь животных», — отметила она в ролике, который озадачил ее подписчиков.

Позже блогерша, которая придерживается вегетерианского типа питания, продолжила выражать свою точку зрения в Twitter-аккаунте. «Веганство. Движение Black Lives Matter. Это все одно и то же», — написала Перес. Однако пользователи сети восприняли ее слова «оскорбительными» и «расистскими».

«Я тоже выступаю за защиту животным, но твой твит очень глупый и грубый. Своими словами ты перечеркиваешь смысл этого движения», «Ты говоришь, что жизнь темнокожего похожа на жизнь животного, как будто темнокожие и животные — это одно и то же», «Совершенно неподходящий момент и не та ситуация», — возмущались юзеры.

Ранее в июне девушка побрилась налысо в знак протеста и была обругана. Мэдди (Maddie) опубликовала в сети коллаж, на котором показано, как кто-то сбривает ее длинные волосы. В описании к фотографии она заявила, что таким образом проявила солидарность к движению Black Lives Matter. Однако юзеры раскритиковали ее за то, что она решила привлечь к себе внимание на фоне протестов против расизма.

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По материалам: lenta.ru

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