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Дима Билан, Пелагея, Манижа и другие артисты поддержали музыкальный флешмоб "Би-2" по выходу из самоизоляции

Дима Билан, Пелагея, Манижа и другие артисты поддержали музыкальный флешмоб "Би-2" по выходу из самоизоляции

По всему миру постепенно снимают ограничения, введенные из-за распространения коронавируса. Власти нашей страны тоже реализуют поэтапное возвращение граждан к привычной жизни, так что впереди у нас, хочется верить, настоящие живые встречи, а не только онлайн, в том числе и с любимыми музыкантами на концертах. А пока артисты не могут собрать залы, они вдохновляют своих поклонников в сети. Группа "Би-2" запустила флешмоб #ВыйдемИзДома вместе с Димой Биланом, Пелагеей, Манижей, Леонидом Агутиным, Аидой Гарифуллиной и другими.


Все они снялись в клипе на песню "Депрессия", чтобы поддержать слушателей в период постепенного выхода из самоизоляции. Авторы идеи предложили всем интернет-пользователям спеть любой отрывок из этой песни и опубликовать запись в сети, при этом не забыв добавить тег #ВыйдемИзДома.Мы с друзьями сняли для вас видео-пример, чтобы доказать: неважно, где и как ты поешь, главное — что вместе мы одолеем любую депрессию! Через пару недель мы соберем еще одно большое видео, в которое войдут все участники флешмоба, — пообещали они.

Дима Билан


Пелагея


Манижа


Группа "Би-2"


Аида Гарифуллина


Ренарс Кауперс
# Шоу-бизнес / Бизнес / Блоги
По материалам: spletnik.ru

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