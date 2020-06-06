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Доктор Мясников назвал неожиданную причину заражения коронавирусом

Доктор Мясников назвал неожиданную причину заражения коронавирусомФото: Владимир Песня / РИА Новости

Главный врач столичной больницы №71 Александр Мясников, известный телезрителям как доктор Мясников, назвал неожиданную возможную причину заражения коронавирусом — стресс . Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 1».

«Я вам как медик скажу, когда человек боится, он заражается и тяжелее болеет», — пояснил специалист, отметив, что страх способствует снижению иммунитета.

По его словам, в ходе эксперимента над лабораторными крысами выяснилось, что запуганное животное болело чаще своих сородичей, которые не подвергались стрессу.

Ранее в июне Мясников предупредил о новых «сюрпризах» коронавируса, которые могут возникнуть из-за того, что вирус пока непредсказуем и своенравен. По его словам, COVID-19 распространяется практически здоровыми людьми, поэтому высоко заразен. При этом пока передача происходит воздушно-капельным путем (кашель, чиханье, дыхание), а цикл распространения вируса длится около трех месяцев.

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По материалам: lenta.ru

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