Елена Ханга объяснила преклонение колена полицейскими перед протестующими в США

Вадим Карасев

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Телеведущая Елена Ханга объяснила, для чего полицейские в США встают на одно колено перед протестующими против расизма. Об этом она рассказала в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По словам телеведущей, не все россияне понимают этот жест. «Люди встают на одно колено в знак того, что они братаются с мирными протестантами, и во многих случаях они объединяются и вместе молятся. Этот жест пошел от американских футболистов, это такой жест примирения», — пояснила Ханга.

Журналистка добавила, что на подобной акции протеста полицейские в США повредили почку ее деду, который иммигрировал из Америки. По мнению Ханги, в законах, связанных с полицией, могут произойти изменения благодаря происходящим митингам.

В десятках городов Соединенных Штатов проходят массовые протесты, сопровождающиеся беспорядками и столкновениями с полицией из-за смерти чернокожего Джорджа Флойда в результате жесткого ареста. Демонстранты обвиняют в произошедшем полицейских и указывают на расистские предубеждения в обществе.

В июне телеведущая Ксения Собчак осудила американцев, вышедших на протесты из-за смерти чернокожего. По мнению телеведущей, любые протесты, аналогичные тем, которые начались в США, и революции проходят под лозунгом eat the rich («ешь богачей» — прим. «Ленты.ру»). Так, Собчак возмутило то, что протесты обернулись грабежами бутиков и «уничтожением чужой частной собственности».