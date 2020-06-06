Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Елена Ханга объяснила преклонение колена полицейскими перед протестующими в США

Елена Ханга объяснила преклонение колена полицейскими перед протестующими в СШАФото: Владимир Песня / РИА Новости

Телеведущая Елена Ханга объяснила, для чего полицейские в США встают на одно колено перед протестующими против расизма. Об этом она рассказала в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По словам телеведущей, не все россияне понимают этот жест. «Люди встают на одно колено в знак того, что они братаются с мирными протестантами, и во многих случаях они объединяются и вместе молятся. Этот жест пошел от американских футболистов, это такой жест примирения», — пояснила Ханга.

Журналистка добавила, что на подобной акции протеста полицейские в США повредили почку ее деду, который иммигрировал из Америки. По мнению Ханги, в законах, связанных с полицией, могут произойти изменения благодаря происходящим митингам.

В десятках городов Соединенных Штатов проходят массовые протесты, сопровождающиеся беспорядками и столкновениями с полицией из-за смерти чернокожего Джорджа Флойда в результате жесткого ареста. Демонстранты обвиняют в произошедшем полицейских и указывают на расистские предубеждения в обществе.

В июне телеведущая Ксения Собчак осудила американцев, вышедших на протесты из-за смерти чернокожего. По мнению телеведущей, любые протесты, аналогичные тем, которые начались в США, и революции проходят под лозунгом eat the rich («ешь богачей» — прим. «Ленты.ру»). Так, Собчак возмутило то, что протесты обернулись грабежами бутиков и «уничтожением чужой частной собственности».

# Главные новости
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Избитый уроженцами Чечни чиновник из Ялты отказался писать заявление
Избитый уроженцами Чечни чиновник из Ялты отказался писать заявление
Елена Ханга объяснила преклонение колена полицейскими перед протестующими в США
Елена Ханга объяснила преклонение колена полицейскими перед
МИД ответил на предложение Помпео помочь в ситуации с разливом топлива
МИД ответил на предложение Помпео помочь в ситуации с разливом топлива
Пушков поспорил с Макфолом из-за беспорядков в США
Пушков поспорил с Макфолом из-за беспорядков в США
Гороскоп на неделю с 8 по 14 июня 2020 года
Гороскоп на неделю с 8 по 14 июня 2020 года
Замдиректора НИИ Склифасовского рассказал, какой может быть вторая волна COVID-19
Замдиректора НИИ Склифасовского рассказал, какой может быть вторая
Развенчан миф о пользе джина с тоником против малярии
Развенчан миф о пользе джина с тоником против малярии
США готовы помочь России в ликвидации разлива нефтепродуктов в Норильске
США готовы помочь России в ликвидации разлива нефтепродуктов в
Маховик времени: от похорон брендов до чтений с Рудковской — куда ходили Лопырева, Цейтлина, Бондарчук и другие в 2009 году
Маховик времени: от похорон брендов до чтений с Рудковской — куда
Путин анонсировал корректировки в нацпроекты, в том числе по культуре
Путин анонсировал корректировки в нацпроекты, в том числе по культуре
Раскрыта профессия с зарплатой в миллион рублей в месяц после пандемии
Раскрыта профессия с зарплатой в миллион рублей в месяц после пандемии
Путин удивился словам главы Бурятии о стоимости библиотеки
Путин удивился словам главы Бурятии о стоимости библиотеки

Топ на сегодня

Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом в российских регионах
Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом в российских регионах
Не боясь суда: калининградцы штампуют на дома таблички с немецкими адресами
Не боясь суда: калининградцы штампуют на дома таблички с немецкими
МИД назвало провокацией высылку из Чехии российских дипломатов
МИД назвало провокацией высылку из Чехии российских дипломатов
Президент Южной Осетии: Бунтовавшие заключенные не резали себе вены
Президент Южной Осетии: Бунтовавшие заключенные не резали себе вены
Уже более 65 тысяч москвичей подали заявки на участие в электронном голосовании по поправкам в Конституцию
Уже более 65 тысяч москвичей подали заявки на участие в электронном

Еще по теме

Телеведущая Елена Ханга разъяснила отношение к своей пенсии
Телеведущая Елена Ханга раскрыла размер своей пенсии
Собчак осудила протестующих из-за смерти чернокожего в США
В организме задушенного полицейскими Флойда обнаружили коронавирус и наркотики