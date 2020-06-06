Финансовый гороскоп на неделю с 8 по 14 июня 2020 года

Вадим Карасев

Финансовый гороскоп поможет вам правильно потратить заработанные деньги. Советы астрологов будут полезны для активных деловых людей, которые хотят преуспеть в карьере и бизнесе.

Если верить экспертам, то на этой неделе позитивные финансовые потоки будут не самыми активными. Это значит, что далеко не всем Знакам Зодиака будет улыбаться удача. С другой стороны, закон притяжения помогает привлекать желаемое в любой, даже самый неблагоприятный период. Думайте о хорошем и оставайтесь позитивными.

Овен

с 8 по 10 июня лучше избегать крупных трат. В первые три дня недели Овнам полезно будет работать и исправлять старые ошибки. Очень важно в начале недели избавиться от блоков и барьеров в сознании. Пришла пора перестать сомневаться в себе и бояться грядущих изменений. Во второй половине недели начнутся положительные перемены. Удача Овнов напрямую зависит от готовности принять их, даже если на первый взгляд они будут не самыми благоприятными.

Телец

Велика вероятность того, что на этой неделе финансовая удача отвернется от Тельцов. Если это произойдет, можно воспользоваться тремя способами вернуть везение. Чтобы сохранить стабильный уровень в делах, бизнесе и финансовой сфере в целом, Тельцам необходимо правильно планировать дела и не забывать о том, что авантюры и риски — не лучший выбор. Не стоит давать взаймы малознакомым людям и тратить большие суммы без надобности, особенно в период с 9 по 12 июня.

Близнецы

У Близнецов наступает очень благоприятный период, в который финансовые сделки будут проходить без проволочек. Единственной проблемой на работе и в бизнесе могут оказаться токсичные люди. Стоит пользоваться защитными техниками, чтобы не заразиться негативом. Это прекрасный период для новых начинаний и проектов, поиска новой работы и увлечений. Больше денег удастся привлечь тем Близнецам, которые ответственны и самостоятельны. Желательно не обращаться ни к кому за помощью.

Рак

Ракам не стоит полагаться на поддержку окружения. Полагаться стоит на собственный опыт и мудрость, а также на интуицию, усилить которую помогут три простых упражнения на каждый день. Именно шестому чувству стоит доверять при заключении важных финансовых сделок. Также нужно прислушиваться к сердцу при совершении покупок и в процессе общения с клиентами, начальством.

Лев

Львам на этой неделе астрологи настоятельно рекомендуют поработать над собственными мыслями. Это идеальное время для духовных поисков и выяснения ответов на волнующие вопросы. Можно воспользоваться медитацией на привлечение богатства. Также полезно будет взвешивать каждое решение. В начале недели нужно будет убраться дома и на рабочем месте, чтобы не перекрывать финансовые потоки. 12, 13 и 14 июня — самые опасные дни, в которые лучше отказаться от покупок.

Дева

У Дев начинается период, когда не стоит заниматься двумя делами одновременно. Важно сохранять последовательность и осторожность. Большая финансовая удача может улыбнуться этим людям во второй половине недели, однако талисманы на удачу и деньги все равно лишними не будут, особенно до 11 июня. Самый опасный день — понедельник. Первый день недели может стать полем финансовой битвы, в которой Девам лучше не играть роль агрессора.

Весы

Неблагоприятная энергетика звезд в первые дни недели может пустить под откос все планы Весов в финансовой сфере. Специальные упражнения и практики помогут открыть заблокированные чакры и обзавестись удачей. Астрологи советуют не показывать окружающим своих амбиций в начале недели и держать в секрете любые планы, касаемые покупок или заработков, творческих идей и так далее. Деньги будут любить тишину. Со среды можно начать активно действовать и продвигать свои идеи.

Скорпион

Скорпионам стоит остерегаться негативно настроенных личностей среди коллег, начальства, клиентов. Эксперты сайта dailyhoro.ru уже рассказывали, как распознать человека с плохой энергетикой. Астрологи советуют Скорпионам быть предельно внимательными и самостоятельными в период с 8 по 14 число. В таком случае можно существенно повысить свои доходы либо, как минимум, сохранить заработанные деньги. Нежелательно влезать сейчас в долги, брать кредиты.

Стрелец

Звезды и планеты будут очень созидательными, так что можно смело начинать новые дела, совершать дорогостоящие приобретения. Звезды помогут Стрельцам стать успешнее в бизнесе и на работе. Для этого стоит больше общаться с добрыми Знаками Зодиака: позитивные люди помогают обретать вдохновение и силы. Это очень важно сейчас, в один из самых творческих периодов времени, когда новые идеи могут идти сплошным потоком.

Козерог

Козерогам стоит избавиться от привычек, которые приводят к бедности. Этот период идеально подходит для очищения от негативных мыслей, программ. Мир преобразится, но только если сами Козероги этого захотят. Можно попробовать сменить работу, начать движение к новым целям и забыть о старых, которые себя полностью изжили. С 8 по 12 число будет гораздо проще проходить адаптация к новым условиям, так что не нужно бояться изменений в сфере работы и финансов.

Водолей

Водолеев редко приписывают к прирожденным лидерам по Знаку Зодиака, но этим людям в период с 8 по 14 июня нужно будет проявлять лидерские качества. Это поможет повысить авторитет среди коллег и партнеров по бизнесу. Пришла пора брать на себя ответственность и помогать окружающим, направлять их по верному пути. С 10 числа можно будет совершать дорогостоящие приобретения. Полезными станут подарки для близких людей, приятные сюрпризы.

Рыбы

В начале недели деньги лучше не тратить, а вот начиная со среды можно смело отдавать заработанные финансы за приятный отдых и релаксацию, развлечения. Полезно будет тратить деньги на увлечения и хобби. Также эта неделя идеально подходит для духовных поисков. Существует семь причин, по которым удача обходит людей стороной. Рыбам необходимо проанализировать свое поведение на предмет наличия таких причин.