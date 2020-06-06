Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Газпромбанк не будет вводить комиссию за переводы клиентам других банков

Газпромбанк не будет вводить комиссию за переводы клиентам других банков

Газпромбанк не будет вводить комиссию за переводы клиентам других банков
Газпромбанк не планирует вводить комиссию за переводы на счета сторонних банков на сумму от 30 тысяч рублей в месяц, сообщение о введении такой комиссии было размещено на сайте банка ошибочно и позже было удалено, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.

Накануне на сайте кредитной организации появилось сообщение, что банк с 20 июня вводит комиссии в размере 1,5% за переводы клиентам других банков на сумму свыше 30 тысяч рублей в месяц при отправлении их через мобильный или интернет-банк.

# Россия
По материалам: ria.ru

Последние новости

Съемки сериала начались в Калининграде после выхода группы с самоизоляции
Съемки сериала начались в Калининграде после выхода группы с
Россиянам вернут деньги за билеты на отмененные концерты и спектакли
Россиянам вернут деньги за билеты на отмененные концерты и спектакли
6893 кировских медика в мае получили выплаты за лечение пациентов с COVID-19
6893 кировских медика в мае получили выплаты за лечение пациентов с
Глава СВР России назвал провокацией высылку наших дипломатов из Праги
Глава СВР России назвал провокацией высылку наших дипломатов из Праги
СМИ: Байден набрал голоса делегатов для выдвижения в президенты США
СМИ: Байден набрал голоса делегатов для выдвижения в президенты США
Россиян предупредили о переменчивом лете
Россиян предупредили о переменчивом лете
Стало известно о планах США ввести санкции против десятков танкеров
Стало известно о планах США ввести санкции против десятков танкеров
Путин заявил, что на продвижение русской культуры денег хватит
Путин заявил, что на продвижение русской культуры денег хватит
Газпромбанк не будет вводить комиссию за переводы клиентам других банков
Газпромбанк не будет вводить комиссию за переводы клиентам других
Польша попросила США поскорее ввести войска на свою территорию
Польша попросила США поскорее ввести войска на свою территорию
Германия захотела предотвратить аннексию Западного берега реки Иордан Израилем
Германия захотела предотвратить аннексию Западного берега реки Иордан
В США выявили более 24 тысяч новых случаев COVID-19
В США выявили более 24 тысяч новых случаев COVID-19

Топ на сегодня

Трамп: У США есть 2 млн доз вакцины от Covid-19, но их еще нужно проверить
Трамп: У США есть 2 млн доз вакцины от Covid-19, но их еще нужно
Дочь Пескова дала оценку действиям России во время пандемии
Дочь Пескова дала оценку действиям России во время пандемии
В Афганистане простились с теологом Ниязи, погибшим при теракте в мечети
В Афганистане простились с теологом Ниязи, погибшим при теракте
"Молодежка ОНФ" в Северной Осетии помогает устранять последствия урагана
"Молодежка ОНФ" в Северной Осетии помогает устранять последствия
МИД назвало провокацией высылку из Чехии российских дипломатов
МИД назвало провокацией высылку из Чехии российских дипломатов

Еще по теме

Сбербанк введет комиссию за переводы сверх 50 тысяч рублей
Центробанк отменил комиссии за переводы до 100 тысяч рублей
ЦБ РФ начнет снимать комиссию с банков за переводы денег по номеру телефона
ЦБ отменяет комиссии за переводы в системе быстрых платежей