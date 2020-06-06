Газпромбанк не будет вводить комиссию за переводы клиентам других банков

Лидия Мартынова

Газпромбанк не планирует вводить комиссию за переводы на счета сторонних банков на сумму от 30 тысяч рублей в месяц, сообщение о введении такой комиссии было размещено на сайте банка ошибочно и позже было удалено, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.

Накануне на сайте кредитной организации появилось сообщение, что банк с 20 июня вводит комиссии в размере 1,5% за переводы клиентам других банков на сумму свыше 30 тысяч рублей в месяц при отправлении их через мобильный или интернет-банк.