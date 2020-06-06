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Глава СВР России назвал провокацией высылку наших дипломатов из Праги

Глава СВР России назвал провокацией высылку наших дипломатов из Праги

Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин прокомментировал решение Чехии выслать из страны российских дипломатов.

Как передает РИА «Новости», действия чешских властей глава российского разведывательного ведомства квалифицировал как провокацию.

«Ответные меры будут, но в целом это, конечно, очень гнусная и подлая провокация со стороны чешских властей», — сказал Нарышкин.

Напомним, что накануне чешский премьер-министр Андрей Бабиш сообщил, что его страна страна объявила и.о. главы Россотрудничества в Праге Андрея Кончакова и сотрудника учреждения по фамилии Рыбаков персонами нон грата.

О том, насколько абсурдным и нелепым выглядят аргументы, которые Прага приводит для оправдания своего демарша, читайте в нашем материале.

Отметим, что СВР уже не первое российское ведомство, которое обещает чешским властям ответные меры.

Как сообщало ИА Newstes, ранее аналогичную реакцию в ответ на высылку дипломатов Праге пообещали в российском МИД.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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