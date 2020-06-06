Гороскоп на неделю с 8 по 14 июня 2020 года

Вадим Карасев

Гороскопы помогают людям привлекать удачу и лучше понимать настроение звезд и планет. Астрологи расскажут, каким оно будет в период с 8 по 14 число, а также дадут важные рекомендации в разных сферах жизни.

Удачное расположение звезд говорит о том, что у людей многих Знаков Зодиака ожидается благоприятный период. О приближении позитивных перемен вас предупредят семь событий. Это очень важное время для большинства людей, потому что именно сейчас можно ощутить сильный душевный подъем. Тем не менее будут и опасные дни, о которых также предупреждают астрологи.

Овен

У Овнов в середине недели может проснуться тяга к собственничеству. Для того, чтобы она не разрушила их отношения, Овнам стоит пользоваться эффективными заговорами от ревности. Они помогут спасти отношения от стремительного развала и проблем. Также Овнам следует как можно внимательнее относиться к просьбам тех, кто им дорог.

В финансовой и рабочей сферах самыми удачными днями недели будут 8 и 9 июня. В эти дни можно смело тратить деньги и направлять все свои силы на заработки. Можно работать подольше или брать работу на дом. Главное — помнить, что к выходным нужно будет снизить продуктивность, ведь энергия и силы не бесконечные. На выходных полезно будет сменить обстановку.

Телец

Тельцам стоит как можно меньше общаться с эмоциональными Знаками Зодиака. На этой неделе напряженный разговор или спор с такими людьми может спровоцировать бурю негатива со стороны Тельцов. Лучше обходить стороной всех, кто проявляет агрессию или неуступчивость. Это поможет сохранить нервы и позитив.

Влияние космоса на Тельцов будет очень позитивным в конце недели. Эти выходные обещают быть волшебными. Звезды и планеты помогут как следует отдохнуть, но при желании можно будет и заняться делами. Главное, чтобы они доставляли хоть какое-то удовольствие, иначе следующая неделя начнется с усталости и неприкрытого раздражения.

Близнецы

У Близнецов начинается период творческого взлета. Это время можно считать одним из самых продуктивных в июне и за всё лето в целом. Представителям данного Знака удастся преуспеть в деловой и финансовой сферах, но для этого придется временно отодвинуть любовь на второй план. Угнаться за двумя зайцами, скорее всего, не удастся, так что не стоит рисковать удачей.

Действенные ритуалы на любовь помогут поддержать отношения, находящиеся в упадке. Также они помогут найти вторую половинку тем, кто занят двадцать четыре часа в сутки и семь дней в неделю. Астрологи советуют Близнецам особое внимание обращать на мелочи. Внимательность и осторожность станут спутниками их успеха.

Рак

У Раков неделя начнется не с самой позитивной ноты. В понедельник их могут посетить подавленное настроение и пессимизм. Стоит ознакомиться с техниками, которые избавляют от негативных мыслей. Это будет полезно для всех Раков, потому что если в понедельник удастся сохранить боевой настрой и оптимизм, вся неделя с большей вероятностью будет продуктивной.

Особый успех ждет Раков в конце недели. Пятница и суббота — самые позитивные и продуктивные дни недели. На 12 и 13 числа можно смело планировать свидания и знакомства, а можно провести это время с семьей и друзьями. Общение и позитивное настроение станут лучшим источником удачи.

Лев

Львам стоит заняться развитием своих зодиакальных талантов. Это будет идеальное время для творческой работы, путешествий, принятия важных решений. Начало недели окажется довольно напряженным, потому что придется сразу включиться в работу. Возможно, придется сделать очень важный выбор в любовной сфере. Не исключены дилеммы и в работе.

Астрологи советуют Львам не давать окружающим пустых обещаний. В середине недели появится возможность проявить инициативу и показать начальству и коллегам весь спектр своих навыков. Скорее всего, обойти стороной легкие конфликты не удастся, но всегда можно сдержать появление еще больших проблем. Достаточно лишь оставаться спокойными.

Дева

Девы — крайне необычные личности, обладающие мощной эмпатией, которая помогает чувствовать людей. На этой неделе эта их способность станет еще более мощной. Это поможет им лучше понимать окружающих, давать важные советы и оказывать поддержку близким и друзьям. В общении с коллегами и незнакомцами лучше быть тактичнее и сдержаннее.

Не исключено, что планы Дев обретут поддержку извне. Найдутся люди, которые безвозмездно или на выгодных условиях помогут достичь поставленных целей. Это время будет крайне благоприятным для укрепления здоровья, начала цикла физических упражнений, посещения спортзала, а также простых прогулок на свежем воздухе.

Весы

13 и 14 июня — самые опасные дни недели. В это время астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют Весам пользоваться пятью эффективными способами укрепления энергетики. Для всех Весов в начале недели будет важен оптимистичный настрой. Судьба может подбросить неприятный сюрприз, так что к этому стоит быть готовыми.

Остальные дни будут достаточно позитивными и продуктивными. Это очень благоприятное время для домашних забот, заведения домашних животных, перестановки мебели и переезда. На выходных астрологи советуют Скорпионам больше отдыхать, причем лучше дома. Можно посмотреть кино, но только не грустное, а мотивирующее и вдохновляющее.

Скорпион

Это время будет идеальным для любовных приключений и поисков второй половинки. Можно смело пользоваться любовными ритуалами. Астрологи не рекомендуют слушать советы окружающих людей, так как их видение счастья может отличаться от видения Скорпионов. Лучше полагаться на здравый смысл и собственный опыт.

Четверг и пятница — два самых позитивных дня недели. Они идеально подойдут как для романтики и флирта, так и для работы в самых разных сферах. Больше всего повезет тем, кто постоянно по долгу службы общается с людьми. Речь идет о консультантах, психологах, преподавателях.

Стрелец

Стрельцам уже в начале недели стоит привлечь в жизнь позитивные мысли. Если этого не сделать, то можно впасть в тоску и уныние и серьезно снизить свою продуктивность в работе и делах. На этой неделе можно смело отправляться в деловые поездки, принимать важные решения. Возможно, в понедельник или вторник придется потратиться.

Чтобы в будущем Стрельцов не ждали неудачи, стоит завершить все важные дела на этой неделе. Можно пожертвовать для этого своими выходными, но закончить то, что обещали. Всем, кто находится в поисках любви, придется временно забыть про флирт и свидания. Тем, кто давно в отношениях, лучше не начинать скандалов и ссор.

Козерог

Финансовая и рабочая сферы жизни станут самыми важными для Козерогов. Именно поэтому уже в первые дни недели стоит избавиться от барьеров сознания, которые мешают разбогатеть и блокируют энергетику. Нужно помнить, что успех начинается с мыслей.

В любви ситуация будет схожей. Придется настроиться на нужный лад. В общении с людьми полезно настроиться на оптимистичную волну, потому что со стороны коллег, друзей и даже близких можно услышать много критики и замечаний. Астрологи советуют проще относиться ко всему услышанному.

Водолей

Водолеям и в любви, и в делах потребуется созидательное мышление, которое поможет им притягивать желаемое. Важно разделять работу и досуг. 13 и 14 июня будут самыми позитивными днями недели, потому что звезды войдут в гармонию с планетами. В эти выходные можно отдыхать любым удобным способом, больше общаться с близкими, поменьше работать.

На работе в будние дни необходимо серьезно отнестись к своим обязанностям. Астрологи настоятельно советуют Водолеям не лениться и не откладывать дела в долгий ящик. Появится возможность реализовать новые идеи и донести их правильно до начальства или партнеров по бизнесу. Инициативные Водолеи станут крайне успешными.

Рыбы

В начале недели астрологи советуют Рыбам заняться уборкой дома. Также стоит чаще использовать обереги для семьи, которые помогут сохранить семейное счастье и гармонию. Благоприятными днями можно считать пятницу, субботу и воскресенье, но не потому, что это время отдыха, а благодаря тому, что звезды и планеты будут в гармонии.

Эти дни можно использовать для смены обстановки, решения важных домашних дел и задач. В период с 8 по 11 июня лучше заниматься обязанностями по работе, не думая про что-то иное. Астрологи советуют отказаться от общения с токсичными и неприятными людьми, так как их энергетика может стать балластом.