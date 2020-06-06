Инвесторы выходят из «безопасных убежищ»: Итоги биржевой торговли 5 июня

Алексей Вольцев

Фондовые рынки после «технической паузы» четверга вновь показали существенный рост в пятницу, 5 июня, завершив на «сильной ноте» биржевую неделю — лучшую биржевую неделю за последние два месяца.

Объединенный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI (кроме Японии) на этой неделе вырос примерно на 7,6%, что является лучшим недельным показателем с декабря 2011 года.

Все сомнения у инвесторов исчезли. Накануне в четверг Европейский центральный банк вновь подпитал надежды у инвесторов на более быстрое восстановление экономики. К 5 июня 2020 года Европа восстановила две трети потерь, понесенных после вспышки коронавируса. Аналитики ожидают, что европейские акции вырастут еще на 10% к концу сентября на ожиданиях роста деловой активности. Неожиданный скачок занятости в США привел к резкому росту на биржах в надежде на то, что мировая экономика начала восстанавливаться. Инвесторы выходят из «безопасных убежищ», таких как доллар, государственные облигации и золото.

В пятницу был опубликован очередной доклад американского Министерства труда о состоянии рынка труда в США. Неожиданно оказалось, что ситуация улучшается. Уровень безработицы за май снизился с 14,7% до 13,3%. Экономисты ожидали роста до 19,8%. Президент Дональд Трамп лично прорекламировал эти оптимистичные данные и прогнозировал восстановление экономики США к 2021 году.

Надежды на восстановление экономики привели к резкому росту в пятницу цен на нефть. В ходе торгов цена на Brent уверенно ушла вверх в цене выше отметки в $ 40 и стала торговаться возле $ 42.

Начавшие дневные торги фондовые в Азиатско-Тихоокеанском регионе завершили день более умеренным ростом, чем в Европе и США. Ключевой показатель Токийской фондовой биржи, индекс Nikkei225 закрылся с ростом на 0,74%. Австралийский фондовый рынок вырос на 0,12%, а тайваньский — на 0,76%.

Биржа в Шанхае сообщила о росте на 0,40%, Шеньчженя — на 0,37%, Гонконга — на 1,66%, a в Сеуле — на 1,43%.

Вслед за Азией через несколько часов торги на западноевропейских биржах стартовали с укрепления индексов на 1−1,5%.

Нью-йоркская фондовая биржа также открылась ростом. Оптимистические настроения сохранялись на торгах и дальше в ходе биржевого дня.

В итоге все основные европейские фондовые рынки закрылись в пятницу ростом. Лондонский индекс FTSE-100 закрылся на +2,25%, франкфуртский индекс DAX — на +3,36%, а парижский индекс CAC-40 — на +3,71% по сравнению со значением закрытия в среду. В Милане рост составил +2,82%, а в Мадриде — +4,04%.

Индекс объединения компаний еврозоны EuroStoxx50 завершил торги с ростом 3,76%.

В Нью-Йорке на 19.00 вечера по Берлину индекс Dow Jones Industrial Average показывал рост +3,58%, индекс S&P500 — +2,82%, а индекс Nasdaq Market Complex — +2,14%.

В пятницу Цена на Brent поднялась к показателю 6 марта 2020 года. В ходе торгов цена на нефть европейской марки Brent поднялась на $ 2,09 (5,23%) до $ 42,08 за баррель. WTI — на $ 1,83 (4,89%) до $ 39,24.

Российская Urals торговалась за $ 38,90.

На Нью-Йоркском товарном рынке на спотовых торгах цена золота упала на 1,59% до $ 1683,28 за унцию.

В пятницу утром евро торговался на уровне $ 1,1132. В 19:00 по Берлину евро стоил $ 1,1288.