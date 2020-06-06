Иван Дорн рассказал, как создавал главный трек к сериалу "Чики"

Лидия Мартынова

. Украинский певец и продюсер Иван Дорн рассказал, что записал главный трек к новому российскому сериалу "Чики" с использованием аккордеонного риффа, элементов фольклорного рэпа и техно.

По словам музыканта, создать такую композицию у него получилось не сразу. Первая версия главной темы не подошла.

"Сначала нужно увидеть сериал, а потом писать к нему саундтрек. Когда же мы посмотрели три первые серии в черновом монтаже, то поняли, в чем была наша ошибка, – рассказал Дорн Apple Music. – Этот сериал не про бас-гитару, фанки-грув и светлое будущее. Он про техно-драм-машину Roland 909, про кислотный синт ТВ-303 и про жизненный трэш, в котором остается только грызть за свою свободу или уповать на Бога".

Иван Дорн подчеркнул, что был счастлив стать частью этого проекта, а режиссер "Чик" Эдуард Оганесян считает, что песня музыканта "точно описывает мир", который показан в сериале.

Премьера многосерийного фильма состоялась сегодня на видеосервисе more.tv. Пока вышло две серии. Всего в первый сезон войдет восемь эпизодов.

В "Чиках" рассказывают о четырех подругах, которые долгое время работали на трассе проститутками, а теперь решают завязать с темным прошлым и начать новую жизнь. Но девушки даже и не предполагают, сколько трудностей и опасностей их ждет на пути.

Главные роли исполнили Ирина Горбачева, Ирина Носова, Алена Михайлова, Варвара Шмыкова, Виктория Толстоганова, Виталий Кищенко, а также звезда YouTube и Instagram Антон Лапенко.