Избитый уроженцами Чечни чиновник из Ялты отказался писать заявление

Лидия Мартынова

Помощник главы администрации Ялты Дилявер Сейдаметов, у которого накануне произошла драка с агрессивной группой уроженцев Чечни, отказался писать заявление в полицию. «Инцидент исчерпан», — заявил Сейдаметов.

Конфликт возник накануне в поселке Кореиз, пригороде Ялты. Чеченцы устроили автогонки на полосе, где играли дети, Сейдаметов сделал гонщикам замечание. Чеченцы ответили чиновнику грубостью. Сейдаметова словесно поддержали рядом находившиеся ялтинцы. По мобильной связи любители «покатушек» вызвали подмогу и напали на Сейдаметова. Чиновник занимается борьбой и потому оказал бузотерам умелое сопротивление. Сейдаметов потерял сознание после того, как ему сзади по голове ударили арматурой. Потом, как сообщают крымские СМИ, чеченцы, бросив свои автомобили, забрались от возмущенных ялтинцев на гору, откуда их снимал отряд МЧС.

Сейдаметова накануне выписали из больницы. Он заявил, что не имеет претензий к чеченцам, назвал драку «мужским разговором». Чиновник только отметил, что многие уроженцы Чечни в Крыму ведут себя не как дорогие гости, а как хозяева, чем обостряют отношения с крымчанами.

«В Ялте явных конфликтов не было. Но нужно сказать, что ведут себя здесь кавказцы куда свободнее, чем другие приезжающие гости. Например, очень громко разговаривают, находясь в нескольких метрах друг от друга. Наверное, нельзя сказать, что они так явно хотят выделиться, они также себя и дома ведут. Просто, приезжая сюда, они не меняются», — заявил «Московскому комсомольцу» ялтинский предприниматель Вячеслав Курагин.

Курагин напомнил также: в 2019 году в Севастополе пьяный приезжий из Дагестана Юсуп Шамсутдинов зарезал посетителя кафе «Бенефис» Олега Сытника — за отказ танцевать лезгинку. Сытник отмечал в кафе день рождения супруги и возмутился поведением Шамсутдинова и его приятелей-дагестанцев. Уроженцы Кавказа ворвались в «Бенефис» пьяными, матерно оскорбляли посетителей и персонал.

Шамсутдинов за убийство получил 10 лет лишения свободы. В своем последнем слове Шамсутдинов сказал: «Я гражданин Российской Федерации, но родом с Кавказа. Откуда у вас такая ненависть к лицам кавказских национальностей? Или Севастополь только для русских? Зачем вы разжигаете межнациональную вражду?» Далее убийца стал неумело цитировать строки Расула Гамзатова о вековой дружбе русских и аварцев, чем вызвал возмущение у севастопольцев, в том числе уроженцев Северного Кавказа.