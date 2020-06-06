Экс-командующий оценил указ Путина о Северном флоте

Алексей Вольцев

Указ президента РФ Владимира Путина о Северном флоте юридически закрепляет уже существующее несколько лет административное деление российской армии, заявил в субботу РИА Новости бывший командующий Северным флотом (1999-2001 годы), адмирал Вячеслав Попов.

Ранее Путин подписал указ, согласно которому Северный флот станет самостоятельной военно-административной единицей со следующего года. Таким образом, впервые в истории России отдельный флот по статусу приравняли к военному округу. Сейчас военно-административными единицами РФ являются четыре военных округа - Западный, Центральный, Южный и Восточный.