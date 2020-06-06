Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Экс-командующий оценил указ Путина о Северном флоте

Экс-командующий оценил указ Путина о Северном флоте
Указ президента РФ Владимира Путина о Северном флоте юридически закрепляет уже существующее несколько лет административное деление российской армии, заявил в субботу РИА Новости бывший командующий Северным флотом (1999-2001 годы), адмирал Вячеслав Попов.

Ранее Путин подписал указ, согласно которому Северный флот станет самостоятельной военно-административной единицей со следующего года. Таким образом, впервые в истории России отдельный флот по статусу приравняли к военному округу. Сейчас военно-административными единицами РФ являются четыре военных округа - Западный, Центральный, Южный и Восточный.

# Политика
По материалам: ria.ru

Последние новости

«Заговор» против больного Пашиняна: критику Царукяна приравняли к госизмене
«Заговор» против больного Пашиняна: критику Царукяна приравняли
Власть навязывает Грузии роль «козла отпущения» — Гурам Николаишвили
Власть навязывает Грузии роль «козла отпущения» — Гурам Николаишвили
В России ответили на обвинения в поддержке беспорядков в США
В России ответили на обвинения в поддержке беспорядков в США
Экс-командующий оценил указ Путина о Северном флоте
Экс-командующий оценил указ Путина о Северном флоте
Стало известно о новых условиях сделки по нефти
Стало известно о новых условиях сделки по нефти
США объявили Венесуэлу «запретной» для танкерных перевозок — СМИ
США объявили Венесуэлу «запретной» для танкерных перевозок — СМИ
Иван Дорн рассказал, как создавал главный трек к сериалу "Чики"
Иван Дорн рассказал, как создавал главный трек к сериалу "Чики"
В Бейруте полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов
В Бейруте полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов
Бэнкси показал картину о протестах в США
Бэнкси показал картину о протестах в США
Финансовый гороскоп на неделю с 8 по 14 июня 2020 года
Финансовый гороскоп на неделю с 8 по 14 июня 2020 года
"Молодежка ОНФ" организовала онлайн-челлендж, посвященный русскому языку
"Молодежка ОНФ" организовала онлайн-челлендж, посвященный русскому
Wanted: коллекция солнечного макияжа Solar Glow от Dolce & Gabbana
Wanted: коллекция солнечного макияжа Solar Glow от Dolce & Gabbana

Топ на сегодня

Трамп: У США есть 2 млн доз вакцины от Covid-19, но их еще нужно проверить
Трамп: У США есть 2 млн доз вакцины от Covid-19, но их еще нужно
Дочь Пескова дала оценку действиям России во время пандемии
Дочь Пескова дала оценку действиям России во время пандемии
В Афганистане простились с теологом Ниязи, погибшим при теракте в мечети
В Афганистане простились с теологом Ниязи, погибшим при теракте
"Молодежка ОНФ" в Северной Осетии помогает устранять последствия урагана
"Молодежка ОНФ" в Северной Осетии помогает устранять последствия
Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом в российских регионах
Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом в российских регионах

Еще по теме

Теперь их будет пять. В России образован новый военный округ
Северный флот станет пятым российским военным округом
Минобороны решило наделить Северный флот статусом военного округа
Командующий Северным флотом напутствовал молодых лейтенантов на успешную службу