Как просто очистить пластиковые подоконники от солнечной желтизны?

Анастасия Иванова

Наверное, сейчас во всех домах и квартирах стоят пластиковые окна и, соответственно, пластиковые подоконники. Подоконники прекрасно отмываются, поэтому и окна выглядят всегда чистыми и нарядными. Но у пластика есть одно свойство, которое долгое время отравляло мне, как хозяйке, жизнь. На солнце они желтеют. Конечно, нет такой яркой желтизны, о которой вы могли подумать, но если присмотреться или сравнить с теми подоконниками, на которые попадает меньше солнечного света, то разница заметна.

Что я только не делала, чем только не мыла эти пожелтевшие части. И содой натирала, и порошком и даже хлоркой. Эффекта никакого. Пробовала покупать специальные средства. Да, они посильнее действуют, но до полной белизны очень далеко. Даже была мысль покрасить их краской, но муж не дал.

Как-то в разговоре поделилась своей проблемой с подругой. Она меня тут же уверила, что это никакая не проблема. И показала свои белоснежные подоконники, которым по ее словам было более 10ти лет. А потом поделилась рецептом.





Для того, чтобы вернуть подоконникам былую свежесть, потребуется зубная паста и сода. Пасту можно купить самую дешевую. На две столовых ложки пасты берем 5 чайных ложек соды. Хорошенько перемешиваем, если паста получается слишком густой, добавим чуть-чуть водички, буквально половинку ложечки.

Перед тем, как наносить пасту на подоконник, его нужно тщательно вымыть. Мы же будем очищать его от желтизны, а не от других загрязнений. Вот после того, как подоконник вымыт, хорошо просушен, мы, при помощи старой зубной щетки, наносим пасту на желтизну. Не просто раскладываем, а втираем. Теперь осталось подождать, пока паста полностью высохнет. Только после этого ее можно удалить сухой чистой тряпочкой. Придется немного постараться, но поверьте — оно того стоит.

Теперь я не страдаю, вернее во мне не страдает идеальная хозяйка. Мои подоконники совершенно белоснежные, я не трачу много денег на отбеливание, да и делать такие процедуры приходится не часто. Окна у нас стоят уже 9 лет, но никто и никогда не поверит этому, так как выглядят они, как будто вчера поставлены.

Если в вашей копилочке еще не было такого секрета, то обязательно попробуйте. Способ — без хлопот, но с хорошим результатом.