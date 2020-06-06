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Канье Уэст присоединился к акции протеста в Чикаго, сорвал ее и ушел

Канье Уэст присоединился к акции протеста в Чикаго, сорвал ее и ушелКанье УэстФото: Robin Marchant / Getty Images

Американский рэпер Канье Уэст присоединился к акции протеста из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда, прошедшей в южной части Чикаго, США. Об этом сообщает The Hill.

Уэст, который является уроженцем Чикаго, был замечен марширующим рядом с группой учеников чикагской государственной школы во время протеста, призывающего школьную систему расторгнуть контракт с полицейским управлением города. Сообщается, что школа заключила контракт с отделением полиции на 33 миллиона долларов.

Организаторы акции рассказали USA Today, что рэпер вышел с ними на связь в среду, 3 июня, и выразил свое желание присоединиться к ним. Однако из-за его участия протест стал менее организованным, поскольку рэпера окружили представители СМИ. Один из организаторов, Тейлор Норвуд (Taylore Norwood), сказал что марш является протестом молодежи и что знаменитости не должны его срывать. Вскоре Уэст покинул место проведения демонстрации, а протестующие продолжили запланированное шествие.

На этой неделе рэпер пожертвовал 2 миллиона долларов семьям скончавшегося после грубого задержания Джорджа Флойда, погибшей во время полицейского рейда Бреонны Тейлор (Breonna Taylor) и убитого двумя белыми мужчинами во время пробежки Ахмауда Арбери (Ahmaud Arbery). Средства помогут финансировать судебные издержки для семей Арбери и Тейлор, а также пойдут на поддержку предприятий, принадлежащих афроамериканцам. Помимо этого, Уэст создал фонд для покрытия расходов на обучение в колледже для шестилетней Джиджи (Джанны) Флойд, дочери погибшего Флойда.

25 мая Флойд был арестован возле продуктового магазина. Полицейские уложили его на асфальт, один из них надавил задержанному коленом на шею. Вскоре после ареста мужчина скончался. После его гибели десятки городов США охватили акции протеста. В некоторых случаях протесты сопровождались беспорядками, стычками с полицией, грабежами, мародерством и погромами.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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