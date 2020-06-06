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Кейт Бланшетт рассказала, что порезала голову бензопилой

Кейт Бланшетт рассказала, что порезала голову бензопилой
Австралийская актриса Кейт Бланшетт в беседе с Джулией Гиллард рассказала, что получила легкую травму головы из-за неосторожного обращения с бензопилой, сообщает Independent.


"Сейчас все хорошо. У меня произошла небольшая авария с бензопилой. Звучит захватывающе, но это не так, — заверила Бланшетт. — Я всего лишь получила небольшой порез на голове.

Обладательница двух премий двух премий "Оскар" не уточнила, как произошла эта авария и почему она была рядом с таким опасным инструментом. Зато рассказала, как проводит время на самоизоляции. Еще до вспышки коронавируса она взяла перерыв в работе, чтобы помочь сыну сдать экзамены.


"Все сложилось не так, как я планировала, и в итоге я осталась с 18-летним парнем, который не хочет со мной иметь ничего общего. Но это не самая серьезная проблема. Главное, что мы все в порядке", — подчеркнула Бланшетт.

Сейчас актриса вместе с мужем и детьми живет в Восточном Сассексе (графство на юге Англии).

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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