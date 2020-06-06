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Кейт Миддлтон и принц Уильям опубликовали новое семейное фото

Кейт Миддлтон и принц Уильям опубликовали новое семейное фото

Герцог и герцогиня Кембриджские опубликовали в микроблоге новую фотографию с детьми. На ней 37-летний Уильям с принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой идет к одному из домов в Сандрингеме. Судя по наряду Шарлотты, можно догадаться, что кадр был сделан в начале мая, в день рождения принцессы. Тогда Кейт Миддлтон публиковала серию ее портретов в этом же платье с принтом "гусиная лапка" от Zara.


Мы подошли к концу #VolunteersWeek ("Недели волонтеров"), и герцог с герцогиней Кембриджские с радостью делятся с вами новой фотографией, сделанной герцогиней во время их волонтерской работы. В апреле герцог, герцогиня и их семья навестили одиноких пенсионеров, проживающих в Сандрингеме,

— говорится в подписи к снимку.


Эта неделя в Великобритании посвящена волонтерам. По этому случаю вчера Кейт и Уильям провели конференцию по зуму с молодыми активистами волонтерских движений.

Герцоги Кембриджские в мае доставляли еду пожилым людям в Норфолке, которым из-за коронавируса было предписано не покидать дом без острой необходимости.


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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