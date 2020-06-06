Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Китайское СМИ восхитилось российской колбасой

Китайское СМИ восхитилось российской колбасой
Китайское издание Sina в своей статье с восторгом рассказало о российской колбасе и причинах, по которым ее любят в Поднебесной.

Автор признается, что, когда разговор заходит о колбасе, сразу вспоминаются "невероятно знаменитые длинные палки русской колбасы".

"…раз попробовав, вы никогда не забудете ее вкус", — подчеркивает автор.

В Китае есть много разных колбас, говорится в статье, однако они отличаются от российских — в последних все же больше мяса. Кроме того, оно жирнее и имеет ярко выраженный вкус, в то время, как почти вся такая китайская продукция сделана из постного мяса.

# В мире
По материалам: ria.ru

Последние новости

Модная битва: Хизер Локлир против Авы Самборы
Модная битва: Хизер Локлир против Авы Самборы
Первый пошел. В Литву прибыл первый танкер с нефтью из США для Белоруссии
Первый пошел. В Литву прибыл первый танкер с нефтью из США для
Троицкая суббота: Православные отмечают день поминовения усопших
Троицкая суббота: Православные отмечают день поминовения усопших
Китайское СМИ восхитилось российской колбасой
Китайское СМИ восхитилось российской колбасой
Коронавирус отбросил беднейшую страну Европы в 1990-е
Коронавирус отбросил беднейшую страну Европы в 1990-е
Водоемы в Норильске оказались в двести раз грязнее нормы после ЧП
Водоемы в Норильске оказались в двести раз грязнее нормы после ЧП
Вылетающим с Бали россиянам не придется предъявлять тест на COVID-19
Вылетающим с Бали россиянам не придется предъявлять тест на COVID-19
Польша повысит тариф на транзит российского газа
Польша повысит тариф на транзит российского газа
США отказались вернуть России захваченную дипсобственность
США отказались вернуть России захваченную дипсобственность
ПФР предупредил граждан о новых схемах мошенничества
ПФР предупредил граждан о новых схемах мошенничества
Терпение лопнуло: Украина не хочет выполнять требования МВФ
Терпение лопнуло: Украина не хочет выполнять требования МВФ
Раскрыты подробности смерти Кокшенова
Раскрыты подробности смерти Кокшенова

Топ на сегодня

Трамп: У США есть 2 млн доз вакцины от Covid-19, но их еще нужно проверить
Трамп: У США есть 2 млн доз вакцины от Covid-19, но их еще нужно
В Афганистане простились с теологом Ниязи, погибшим при теракте в мечети
В Афганистане простились с теологом Ниязи, погибшим при теракте
Дочь Пескова дала оценку действиям России во время пандемии
Дочь Пескова дала оценку действиям России во время пандемии
"Молодежка ОНФ" в Северной Осетии помогает устранять последствия урагана
"Молодежка ОНФ" в Северной Осетии помогает устранять последствия
В Россотрудничестве рассказали о высланных из Чехии дипломатах
В Россотрудничестве рассказали о высланных из Чехии дипломатах

Еще по теме

СМИ: Китай опроверг информацию о продаже консервов с человечиной в Африке
В Китае объяснили причину ненападения США на Россию
В Крым начались поставки тушенки и колбасы без мяса
В Китае предсказали крах американской GPS из-за объединения усилий с Россией