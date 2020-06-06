Китайское СМИ восхитилось российской колбасой

Влада Некрасова

Китайское издание Sina в своей статье с восторгом рассказало о российской колбасе и причинах, по которым ее любят в Поднебесной.

Автор признается, что, когда разговор заходит о колбасе, сразу вспоминаются "невероятно знаменитые длинные палки русской колбасы".

"…раз попробовав, вы никогда не забудете ее вкус", — подчеркивает автор.

В Китае есть много разных колбас, говорится в статье, однако они отличаются от российских — в последних все же больше мяса. Кроме того, оно жирнее и имеет ярко выраженный вкус, в то время, как почти вся такая китайская продукция сделана из постного мяса.