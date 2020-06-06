Когда солнечное затмение в июне 2020 года

Вадим Карасев

В июне 2020 нас ждет солнечное затмение. Это событие будет иметь достаточно неприятные астрологические последствия, о которых важно знать заранее, чтобы правильно спланировать дела на день.

Всего на 2020 год выпадает шесть затмений и два коридора затмений. Это солнечное затмение будет третьим по счету и одним из самых неблагоприятных. Старайтесь следовать рекомендациям экспертов, чтобы не навлекать на себя проблемы.

Особенности грядущего затмения

Первая и главная особенность — это тип затмения. 21 июня нас ожидает кольцевое затмение. Это значит, что Луна полностью войдет в солнечный диск, но будет находиться на достаточно далеком расстоянии от Земли, поэтому не сможет полностью закрыть солнечный свет.

Астрологи отмечают, что такое затмение не является самым опасным, однако это будет означать, что многие неприятности, которым суждено произойти, люди могут попросту не заметить. Вполне возможно, что этот день отметится большим всплеском сплетен и лжи.

Луна и Солнце в этот день будут находиться в созвездии Рака. Это значит, что самой опасной и уязвимой сферой жизни станет любовь, семья, дружба. Взаимоотношения лучше не портить, потому что ссоры и конфликты могут быть очень разрушительными. Важно избавляться от обид и негатива в своем сердце.

Длительность максимальной фазы затмения будет всего около минуты, а тень можно будет увидеть лучше всего в Африке и Индии. В России тень от Луны тоже будет видна, но только в южных регионах страны.

Опасности, которые нас ждут 21 июня

Во-первых, стоит остерегаться неприятностей в общении с незнакомыми или малознакомыми людьми. Собеседники могут вести себя непредсказуемым образом, крайне негативно реагировать на критику и замечания. Это значит, что лучше остаться дома и насладиться воскресным днем.

Затмение в Раке означает, что необходимо следить за порядком дома. Не стоит разбрасывать вещи и создавать хаос вокруг себя, так как в таком случае будет создаваться хаос и в мыслях. Появятся поводы для переживаний, негативных мыслей.

Не желательно выходить в людные места, потому что в них будет сконцентрировано много негативной энергии. Это затмение будет оказывать сильнейшее негативное влияние на эмоциональное и физическое состояние людей. Вполне возможно, что повысится вероятность травм. Необходимо пристально следить за своим здоровьем, быть предельно осторожными на дорогах за рулем и в роли пешехода, следить за рационом.

Всем, кто работает в этот день, астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru советуют быть осторожнее в общении с начальством, клиентами. Это очень тяжелый день, в который может поступать огромное количество жалоб от недовольных клиентов. В целом на мир и человечество данное солнечное затмение будет также влиять не лучшим образом. Ожидается всплеск недовольства. Могут происходить столкновения политических сил.