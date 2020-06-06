Кокшенова похоронят на Новодевичьем кладбище

Алексей Вольцев

Народного артиста России Михаила Кокшенова похоронят на Новодевичьем кладбище, об этом в Facebook сообщила поэтесса Любовь Воропаева.

«Прощание с Михаилом Кокшеновым пройдет в ритуальном зале Митинского крематория в 10:30 утра в воскресенье, 7 июня. Позднее урна с прахом будет захоронена в фамильном склепе на Новодевичьем кладбище недалеко от могилы Гоголя. Там похоронены мама, бабушка и другие родственники Михаила Михайловича», — написала она.

Михаил Кокшенов родился в 1936 году в Москве, окончил Высшее театральное училище им. Б. В. Щукина. Он сыграл более 130 ролей в фильмах и сериалах.

Кокшенов известен по ролям в фильмах «Не может быть», «Самая обаятельная и привлекательная», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди», снимался в «Ералаше» и многих сериалах. Он также выступал в роли кинорежиссера и сценариста.

В октябре 2017 года актер перенес инсульт — ему стало плохо на улице, прохожие вызвали скорую помощь. Позже стало известно, что артист пошел на поправку.

Ранее ИА Newstes сообщало, что 5 июня народный артист России Михаил Кокшенов скончался на 84-м году жизни.