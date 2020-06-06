Кокшенова похоронят на Новодевичьем кладбище
Народного артиста России Михаила Кокшенова похоронят на Новодевичьем кладбище, об этом в Facebook сообщила поэтесса Любовь Воропаева.
Михаил Кокшенов родился в 1936 году в Москве, окончил Высшее театральное училище им. Б. В. Щукина. Он сыграл более 130 ролей в фильмах и сериалах.
Кокшенов известен по ролям в фильмах «Не может быть», «Самая обаятельная и привлекательная», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди», снимался в «Ералаше» и многих сериалах. Он также выступал в роли кинорежиссера и сценариста.
В октябре 2017 года актер перенес инсульт — ему стало плохо на улице, прохожие вызвали скорую помощь. Позже стало известно, что артист пошел на поправку.
Ранее ИА Newstes сообщало, что 5 июня народный артист России Михаил Кокшенов скончался на 84-м году жизни.