Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Кокшенова похоронят на Новодевичьем кладбище

Кокшенова похоронят на Новодевичьем кладбище

Народного артиста России Михаила Кокшенова похоронят на Новодевичьем кладбище, об этом в Facebook сообщила поэтесса Любовь Воропаева.

«Прощание с Михаилом Кокшеновым пройдет в ритуальном зале Митинского крематория в 10:30 утра в воскресенье, 7 июня. Позднее урна с прахом будет захоронена в фамильном склепе на Новодевичьем кладбище недалеко от могилы Гоголя. Там похоронены мама, бабушка и другие родственники Михаила Михайловича», — написала она.

Михаил Кокшенов родился в 1936 году в Москве, окончил Высшее театральное училище им. Б. В. Щукина. Он сыграл более 130 ролей в фильмах и сериалах.

Кокшенов известен по ролям в фильмах «Не может быть», «Самая обаятельная и привлекательная», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди», снимался в «Ералаше» и многих сериалах. Он также выступал в роли кинорежиссера и сценариста.

В октябре 2017 года актер перенес инсульт — ему стало плохо на улице, прохожие вызвали скорую помощь. Позже стало известно, что артист пошел на поправку.

Ранее ИА Newstes сообщало, что 5 июня народный артист России Михаил Кокшенов скончался на 84-м году жизни.

# Россия
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Польша попросила США поскорее ввести войска на свою территорию
Польша попросила США поскорее ввести войска на свою территорию
Германия захотела предотвратить аннексию Западного берега реки Иордан Израилем
Германия захотела предотвратить аннексию Западного берега реки Иордан
В США выявили более 24 тысяч новых случаев COVID-19
В США выявили более 24 тысяч новых случаев COVID-19
Кокшенова похоронят на Новодевичьем кладбище
Кокшенова похоронят на Новодевичьем кладбище
"То ел сам, то приходилось кормить": друг Кокшенова о последних месяцах жизни актера
"То ел сам, то приходилось кормить": друг Кокшенова о последних
Зеркальная дата 06.06: простые способы привлечь богатство, любовь и удачу в этот день
Зеркальная дата 06.06: простые способы привлечь богатство, любовь
Просроченные займы россиян стали чаще продавать коллекторам
Просроченные займы россиян стали чаще продавать коллекторам
Путин поручил создать Национальную базу генетической информации
Путин поручил создать Национальную базу генетической информации
В российской соцсети раскрыли эмоции при просмотре фото из отпуска
В российской соцсети раскрыли эмоции при просмотре фото из отпуска
Мужчину, угрожавшего взорвать мост в Киеве, поместили в психбольницу
Мужчину, угрожавшего взорвать мост в Киеве, поместили в психбольницу
Нигерия компенсирует недовыполнение сделки ОПЕК+
Нигерия компенсирует недовыполнение сделки ОПЕК+
Более 65 тысяч москвичей подали заявки на онлайн-голосование по поправкам
Более 65 тысяч москвичей подали заявки на онлайн-голосование по

Топ на сегодня

Трамп: У США есть 2 млн доз вакцины от Covid-19, но их еще нужно проверить
Трамп: У США есть 2 млн доз вакцины от Covid-19, но их еще нужно
В Афганистане простились с теологом Ниязи, погибшим при теракте в мечети
В Афганистане простились с теологом Ниязи, погибшим при теракте
Дочь Пескова дала оценку действиям России во время пандемии
Дочь Пескова дала оценку действиям России во время пандемии
"Молодежка ОНФ" в Северной Осетии помогает устранять последствия урагана
"Молодежка ОНФ" в Северной Осетии помогает устранять последствия
В Россотрудничестве рассказали о высланных из Чехии дипломатах
В Россотрудничестве рассказали о высланных из Чехии дипломатах

Еще по теме

Состояние актера Михаила Кокшенова остается тяжелым
Названы время и место прощания с актером Михаилом Кокшеновым
Михаил Кокшенов госпитализирован с подозрением на инсульт
Умер Михаил Кокшенов