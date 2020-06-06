Любовный гороскоп на неделю с 8 по 14 июня 2020 года

Вадим Карасев

Любовь — самое прекрасное чувство в жизни. Узнать, как его раскрыть в себе и своем любимом человеке, поможет любовный гороскоп на неделю.

На этой неделе влюбленные получат возможность подстроиться друг под друга, найти тот способ взаимодействия, который устроит обоих, обрести гармонию и вернуть доверие. В такое время можно выяснять отношения, в хорошем смысле этого слова, — говорить искренне о своих чувствах, поднимать волнующие темы и задавать интересующие вопросы. Звезды обещают: у многих получится сбросить с себя груз прошлых обид и избавиться от беспокойства.

Овен

Для Овнов неделя может быть не очень удачной в любви. Виной тому — противоречивость желаний, размытые ориентиры, недостаток доверия в паре. Главный совет от астрологов звучит так: не расстраивайтесь и не обвиняйте никого в собственных проблемах, лучше найдите немного времени для себя и своих мыслей. Когда получится разобраться с внутренними проблемами, можно ожидать приятный романтический бонус от звезд.

Телец

На этой неделе Тельцы могут столкнуться с серьезными проблемами в общении с любимым человеком, но все же преодолеть все трудности и укрепить свою любовь. Благосклонность звезд положительно отразится на всех начинаниях. Главное, чтобы Тельцы опирались на реальную основу, так как события будут уводить их в мир грез. Важно рассуждать прагматично, чтобы не лишиться стабильности в личной жизни.

Близнецы

Влюбленным Близнецам эта неделя может принести удачные возможности для нового шага в отношениях. Звезды дают зеленый свет для неожиданных романтических поступков: любимый человек обязательно примет их с восторгом. Выходные могут стать настоящим подарком после будничной суматохи: благодаря поддержке партнера жизнь станет проще и счастливее.

Рак

Наступающая неделя не принесет Ракам никаких серьезных перемен, но ожидается значительное оживление в личной жизни: кто-то наконец найдет вторую половинку, кто-то сыграет свадьбу. По гороскопу с 8 по 14 июня в романтических отношениях будут царить идиллия и гармония, а значит, есть отличный шанс определить приоритетные цели и расширить пространство личной свободы.

Лев

У Львов в любовном гороскопе не самое удачное расположение планет: неделя может оказаться непростой. Поведение любимого человека временно станет непредсказуемым: партнер может пойти на открытый конфликт в ответ на ваше недоумение. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют держать себя в руках и не поддаваться на эмоциональные манипуляции. Выяснить причины такого поведения поможет откровенный разговор в конце недели.

Дева

На этой неделе многие Девы смогут обрести недостающее счастье в отношениях. Но будут и те, чей роман окажется на грани, причем происходить это будет с шумными разбирательствами и обвинениями. Астрологи советуют не сопротивляться переменам, даже несмотря на негативный сценарий: чем сильнее будет сопротивление, тем больше сложностей будет возникать на пути.

Весы

Весов наступающие семь дней вдохновят на настоящие романтические подвиги. Астрологи советуют помнить, что романтика никогда не бывает лишней, но чувства, обостренные до предела, нравятся не всем: к примеру, чрезмерное внимание и сотня звонков за день могут оказаться не такими прекрасными, как это представляется на первый взгляд. Если захочется окружить любимого человека заботой, лучше ненавязчиво помочь ему воплотить мечту в жизнь.

Скорпион

Новая неделя предвещает любовные приключения и сюрпризы судьбы. Если Скорпионы находятся в поисках любви, в их поле зрения появятся интересные кандидатуры. А вот Скорпионам в серьезных отношениях повезет меньше. Планеты будут постоянно подкидывать им различные варианты интриг и внеплановых знакомств. Соглашаться на них или отвергать подобные мысли — решать Скорпионам, но астрологи советуют ценить любовь близкого человека.

Стрелец

Стрельцам наступающая неделя может принести череду неудач на любовном фронте. Если есть твердое желание выяснить отношения или решиться на важный шаг, лучше сделать это ближе к концу недели, в более удачное время. В противном случае можно собственными руками разрушить свое счастье. Зато выходные позволят хорошо отдохнуть вместе, разобрать волнующие вопросы и получить положительные эмоции.

Козерог

К Козерогам планеты будут максимально благосклонны с 8 по 14 июня. Вселенная будет давать им подсказки. Важно помнить об этом и обращать внимание на случайные события, ориентируюсь на голос интуиции, а не логику. В личной жизни полезно будет ослабить инициативу, умерить амбиции и согласиться на компромисс с партнером. Одинокие Козероги будут излишне доверчивы по отношению к противоположному полу. Вряд ли ситуация сложится для них неприятным образом, но не помешает подкорректировать свои ожидания.

Водолей

Для Водолеев эта неделя будет очень удачной в плане романтических отношений. Звезды советуют внимательнее приглядеться к интересам и желаниям партнера: вполне возможно, что любимый человек давно ждет встречного шага, помощи или поддержки. Забота о чувствах второй половинки обязательно поможет стать ближе. Такой настрой заметно оздоровит обстановку: Водолеи вздохнут свободнее сами и снимут груз с души партнера.

Рыбы

У Рыб не ожидается кардинальных перемен, если только они не загорятся идеей изменить свою личную жизнь. В этом случае любимый человек либо испугается напора и начнет отдаляться, либо активно поддержит предложение, и перемены ворвутся в самые короткие сроки после принятия решения. Но звезды уверены: Рыб и без этого ждет череда приятных событий и радостных новостей. Главное — не манипулировать чувствами близкого человека, иначе можно навсегда потерять его доверие.