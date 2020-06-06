Лунный день сегодня 6 июня 2020 года

Вадим Карасев

Лунный календарь поможет планировать дела так, чтобы удача всегда была на вашей стороне. Астрологи расскажут, чего можно сегодня ждать от Луны, какие дела будут успешными, а какие рекомендуется отложить на потом.

В такие дни, как этот, полезно помнить о силе созидательного мышления. Дело в том, что позитивные мысли будут отводить от вас беды и неурядицы. Старайтесь остерегаться негативных настроений в любом их проявлении.

Фаза Луны: начинается 15 лунный день, которому суждено пройти под эгидой Стрельца. Данный Знак представляет стихию Огня, поэтому убывающая Луна с ним сочетается не самым лучшим образом. День будет довольно необычным, а для многих — весьма трудным, так что придется смотреть в оба.

Магнитные бури 6 июня: солнечная активность в пределах нормы, вспышек на Солнце не было, поэтому магнитных бурь в ближайшие сутки не ожидается.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

внимательность;медитации;духовные поиски;романтика и любовь;легкая смена обстановки.переутомления;длительное уединение;пессимизм.

Лунные сутки под управлением Стрельца — это время, когда стоит меньше сидеть в четырех стенах. Домашние дела лучше временно отложить. Важно присматривать за комнатными цветами, а также поддерживать порядок, не раскидывая вещи по дому. Можно устроить спонтанный романтический ужин, купить что-то полезное для дома или хозяйства.

Что надеть сегодня

Эксперты сайта dailyhoro.ru отмечают, что 6 июня следует выбирать одежду черного или темно-серого цвета, но разбавлять при этом образ желтым, оранжевым, зеленым, голубым или бирюзовым цветом. Стоит остерегаться использования ярких провоцирующих принтов. Одеваться ярко в этот день не стоит.

Из камней-талисманов лучше выбирать те, которые способны защитить вас от проблем. Удачным выбором станет оникс. Всем, кто хочет быстрее принимать сложные решения и преуспеть в интеллектуальной сфере, стоит брать с собой лазурит. Совместно с серебряными или платиновыми украшениями данные камни будут создавать отличную энергетику.

Финансы и работа в 15 лунный день

В этот день стоит остерегаться юридических разбирательств и нарушения закона. Стоит соблюдать правила дорожного движения. Велика вероятность получить штраф даже за легкое нарушение. Особое внимание стоит обратить на уплату налогов и решение финансовых проблем в целом.





Совершая вынужденные покупки в этот день, стоит как можно внимательнее считать сдачу. Возможно, что кто-то захочет вас обмануть. Концентрация и память людей будут давать сбой, поэтому старайтесь всё записывать и ничего не упускать из виду. Сегодня не рекомендуется слишком много работать и сильно уставать. Если есть возможность, лучше отдохнуть как следует.

Любовь и отношения 6 июня

Астрологи отмечают, что 16 лунный день подходит для романтического сближения, флирта и свиданий. День хорош также для дружеского и семейного общения. Возможно, подходящий вам человек где-то недалеко, просто вы пока не рассмотрели его как следует. Общение в сети также позитивно скажется на настроении.

Эта суббота будет идеальным временем для совместных дел с любимым человеком. Можно устроить романтическое свидание, поехать навестить родителей или вместе отправиться на дачу. Главное, чтобы всех всё устраивало, иначе могут возникнуть ненужные конфликты и ссоры, из-за которых можно отдалиться друг от друга на долгое время.

Настроение и здоровье по лунному календарю

При убывающей Луне в Стрельце полезны практики, нацеленные на очищение сознания от негатива. Особенно актуальными они могут быть для многих вечером, так как день ожидается непростой и насыщенный событиями. Некоторым может понадобиться релаксация и смена обстановки.

Можно также обратиться к любимому делу, хобби. Можно полежать в ванной, сделать самомассаж или почитать книгу. Лучше не смотреть негативные новости по телевизору, позволить себе отвлечься от политики и проблем.