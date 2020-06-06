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Маховик времени: от похорон брендов до чтений с Рудковской — куда ходили Лопырева, Цейтлина, Бондарчук и другие в 2009 году

Маховик времени: от похорон брендов до чтений с Рудковской — куда ходили Лопырева, Цейтлина, Бондарчук и другие в 2009 году

Этой весной мы совершили увлекательное путешествие по светским хроникам конца нулевых. Сегодня маховик докручивает последние обороты, но, если вы уже привыкли к этим минуткам ностальгии, не расстраивайтесь — впереди нас ждет еще одно масштабное путешествие в прошлое. Как и положено летом — к морю! Но не будем раскрывать всех секретов.

Пока проводим столичную эпоху гламура — в 2009 году и сами светские герои понимали, что конец близок. По крайней мере, конец брендов. Гвоздь сегодняшней подборки — это, конечно, выставка Dead Brand, устроенная Петром Аксеновым. Облаченные в траур Ульяна Цейтлина, Виктория Лопырева, Снежана Георгиева "хоронили" Versace, Chanel и Hermes.

Тут бы, конечно, взяться за летопись исторической эпохи, но, увы, герои времени снова были больше заняты собой. Хотя книга "Исповедь "содержанки", или Так закалялась сталь", написанная и презентованная Яной Рудковской в том же 2009 году, тоже вполне себе примета тех лет. 

Ну что же, вспоминаем, как это было!

Выставка Fetish Дэвида Линча и Кристиана Лубутена



Выставка балеток Repetto в ЦУМе


Открытие выставки Петра Аксенова Dead Brand


Показ фильма "Ангелы и демоны" во "Временах года"


Презентация альбома Димы Билана


Презентация книги Яны Рудковской "Исповедь "содержанки", или Так закалялась сталь"


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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