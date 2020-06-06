Максим Фадеев представил нового артиста

Анастасия Иванова

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Российский продюсер и музыкант Максим Фадеев опубликовал в инстаграме пост, в котором представил нового артиста – певицу MÁYRUN (Марианна Кочурова. Она будет выступать под лейблом MALFA.

"Возможно, вам покажется знакомым это лицо, но поверьте – вы не знаете эту душу! Знакомьтесь, новый артист MALFA – MÁYRUN. Мы очень много работали, создавали музыку, экспериментировали и искали тот звук, который отзовется в нас", – написал Фадеев.

Продюсер начал знакомство публики с новой исполнительницей, представив на всех цифровых площадках ее дебютный трек "Глубоко".





"Пожалуй, сейчас я испытываю лучшие чувства за долгий период времени, в последний раз я испытывала похожие чувства, когда писала этот трек. Я очень хочу, чтобы вы почувствовали то, что вложено в него. Тут мой мир, я так его вижу и приглашаю вас заглянуть в него. Всего лишь нужно закрыть глаза", – рассказала в инстаграме об этой работе Кочуровой.

О новой певице известно немного. Марианне Кочуровой 23 года. Она родом из Санкт-Петербурга. Впервые слушатели узнали о ней после участия в проекте "SEREBRO Casting". В январе 2019 года исполнительница вошла в новый состав группы Serebro.

объявил, что расторг контракты со всеми артистами, работающими в его компании MALFA. В марте этого года он объяснил: "Там не было течения уже. Это было болото, в котором квакали жабы". Но уже в мае добавил, что причиной стало "системное воровство" со стороны менеджеров. Так, из студии стали пропадать камеры, шнуры и другое оборудование.