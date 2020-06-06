Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Мария Захарова объяснила, почему сейчас лучше не летать за границу

Мария Захарова объяснила, почему сейчас лучше не летать за границу

Мария Захарова объяснила, почему сейчас лучше не летать за границу

Мир ещё не восстановил транспортную инфраструктуру, остановившуюся из-за эпидемии COVID-19, поэтому россиянам не рекомендовано ездить за границу.  Об этом в интервью «Парламентской газете» рассказала директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Она напомнила, что премьер-министр России Михаил Мишустин неоднократно призывал соотечественников воздержаться от зарубежных поездок.

«У этой позиции есть объективные причины. Здесь нет политики, хотя её всё время ищут, но её здесь нет. Просто мир ещё не восстановил привычную транспортную инфраструктуру», — пояснила официальный представитель МИД.

Захарова обратила внимание, что по всему миру заморожены не только авиаперевозки, но также ограничено автомобильное и железнодорожное движение, перекрываются внутренние границы. Это происходит во многих странах, и «это всё ещё наша реальность», констатировала она.

«Многие говорят: вот, мы слышали, там-то открыли границы, там-то сняли ограничения. Хочу обратить внимание: одно дело намерения и декларации, а другое дело — факты. Пока мы имеем дело только с заявлениями о будущих намерениях», — подчеркнула Мария Захарова.

Она допустила, что не все из этих намерений могут сбыться. «Эксперты и ученые не исключают второй волны инфекции, и даже при гипотетической возможности ее наступления весь мир должен быть «во всеоружии», — считает Захарова. 

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Назван срок открытия границ Европы
Назван срок открытия границ Европы
Северный флот станет пятым российским военным округом
Северный флот станет пятым российским военным округом
Врач оценил вероятность второй волны коронавируса
Врач оценил вероятность второй волны коронавируса
МИД назвало провокацией высылку из Чехии российских дипломатов
МИД назвало провокацией высылку из Чехии российских дипломатов
Жена Кокшенова рассказала о его смерти
Жена Кокшенова рассказала о его смерти
Любовный гороскоп на неделю с 8 по 14 июня 2020 года
Любовный гороскоп на неделю с 8 по 14 июня 2020 года
Адвокат объяснил, кто может претендовать на наследство Кокшенова
Адвокат объяснил, кто может претендовать на наследство Кокшенова
Цены на востребованные из-за COVID-19 продукты вернулись к докарантинному уровню
Цены на востребованные из-за COVID-19 продукты вернулись к
В Мехико протесты против действий полиции закончились погромами
В Мехико протесты против действий полиции закончились погромами
ОПЕК+ в субботу решит, на какой срок продлить сокращение добычи
ОПЕК+ в субботу решит, на какой срок продлить сокращение добычи
"Странное существо". Медведев резко раскритиковал главу СНБО Украины
"Странное существо". Медведев резко раскритиковал главу СНБО Украины
Инвесторы выходят из «безопасных убежищ»: Итоги биржевой торговли 5 июня
Инвесторы выходят из «безопасных убежищ»: Итоги биржевой торговли

Топ на сегодня

Песков: в Кремле следят за ситуацией с COVID-19 перед голосованием
Песков: в Кремле следят за ситуацией с COVID-19 перед голосованием
Мэр Нью-Йорка обещает защитить журналистов от полиции
Мэр Нью-Йорка обещает защитить журналистов от полиции
«Духовника Поклонской» заподозрили в экстремизме за отрицание коронавируса
«Духовника Поклонской» заподозрили в экстремизме за отрицание
В Германии за сутки выявили 475 случаев коронавируса
В Германии за сутки выявили 475 случаев коронавируса
В Японии призвали забрать у России не два, а четыре острова на Курилах
В Японии призвали забрать у России не два, а четыре острова на Курилах

Еще по теме

Захарова призвала граждан России отказаться от поездок в Зимбабве
Захарова: 9-10 СМИ США больше не будут работать в Госдуме
Захарова призвала россиян во Франции быть осторожными
Мария Захарова госпитализирована в Москве