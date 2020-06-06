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Марков и Пушков сошлись во мнении - Америка не может быть великой

Марков и Пушков сошлись во мнении - Америка не может быть великой

Политолог Сергей Марков и сенатор Алексей Пушков выразили солидарность во мнении по поводу происходящего в Америке. Расовый бунт поставил крест на попытках США навязать себя миру в качестве глобального лидера.

Марков на своей странице в Facebook назвал беспорядки, охватившие Америку, падением с пьедестала. В своем посте политолог приводит контраст - недавний прорыв Илона Маска в космической отрасли и золотой гроб с телом погибшего в Миннеаполисе преступника. Первое событие - возвращение США к пилотируемым запускам в космос - весь мир воспринял как громкое заявление о прогрессе. Во втором случае, по мнению Маркова, люди во всем мире видят, что "идти за Америкой не надо".


Алексей Пушков также расценивает бунты в США, как колоссальный удар по репутации этой страны. Возможность влияния Штатов на весь мир ставится под большое сомнение даже в Польше - яром стороннике "американской мечты". Пушков сравнил США сегодня со сгоревшей обложкой глянцевого журнала.


Эксперты выразили одинаковую позицию, что волнения, охватившие Америку в последние дни, оказались мощнейшим ударом по ее имиджу. США не могут выступать гарантом безопасности во всем мире, на роль которого они так активно претендуют. Очевидно, что страна с таким глубочайшим внутренним расколом не способна диктовать миру свои условия.

Ранее портал Южный Федеральный приводил мнение Анатолия Вассермана, в котором он пожелал США "гореть так, как горит Украина".

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По материалам: u-f.ru

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