Maruv и Boosin представили песню "I want you" в стиле хита "Drunk groove"

Влада Некрасова

Украинская певица Maruv (Анна Корсун) представила в Сети новую песню "I want you", записанную вместе с ее давним другом музыкантом и продюсером Boosin (Михаил Бусин). Танцевальный трек напоминает предыдущие хиты исполнительницы "Drunk groove", "Focus on me" и "Siren song".

"Песню "I Want You" мы записали еще года полтора назад, но тогда ее еще рано было выпускать, – приводит слова Maruv пресс-служба. – А недавно мы поняли, что время пришло. Такую песню просто нельзя было оставлять "в архивах" надолго, поэтому мы решили выпускать ее сейчас".

По словам певицы, на этом дуэт останавливаться не собирается.

"Мы с Boosin постоянно записываем что-то новое: и для меня, и для других проектов – так что впереди нас ждет много нового", – рассказала исполнительница.

Композицию можно послушать или скачать на всех цифровых платформах.