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Медик развеял популярный миф о жевательной резинке

Медик развеял популярный миф о жевательной резинкеФото: Globallookpress.com

Пользователь TikTok Джастин решил опровергнуть популярные мифы о жевательной резинке. Студент медицинского университета сообщил, что ее можно проглатывать без вреда для здоровья.

Среди часто встречающихся заблуждений, связанных с жевательной резинкой, он назвал то, что она остается в желудке человека в течение семи лет, склеивает внутренности, а также сокращает продолжительность жизни. По словам Джастина, в действительности жвачка быстро выводится из организма человека без вреда для него.

В комментариях к видео многие пользователи признались, что действительно верили в эти мифы. «Вся моя жизнь была ложью! Я до сих пор очень переживаю, если глотаю ее», — написал Evil Tool. Девушка с ником dibitivi добавила, что однажды в детстве случайно проглотила жевательную резинку и расплакалась, так как действительно подумала, что скоро умрет. Многие поблагодарили студента за помощь и отметили, что развенчание мифа принесло им облегчение.

Ранее другой пользователь TikTok поделился секретом чистки яиц. Чтобы мгновенно избавить яйцо от скорлупы, он порекомендовал снять скорлупу с двух концов яйца и с силой дунуть с одной стороны. После этого очищенное яйцо оказалось у него в руке.

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По материалам: lenta.ru

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