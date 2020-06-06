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МИД назвало провокацией высылку из Чехии российских дипломатов

МИД назвало провокацией высылку из Чехии российских дипломатов

Чехия получит адекватный ответ на высылку российских дипломатов, которую в Москве расценили, как провокацию. Об этом заявили в МИД России.

«Действия Праги получат не только адекватный ответ, но и будут учтены при формировании российской линии в отношении Чехии. За такие провокации надо будет отвечать», — сказали в российском внешнеполитическом ведомстве.

Там считают также, что чешская сторона «поступила непорядочно и недостойно, пойдя на этот недружественный шаг».

ИА Newstes ранее сообщало, что правительство Чехии объявило двух сотрудников посольства России в Праге персонами non grata. Их высылка связана с историей о якобы перевозке в Чехию ядовитого вещества рицин.

Напомним, в апреле чешские СМИ сообщили о якобы готовящихся покушениях на чешских политиков. Сообщалось, что планировалось отравить мэра Праги Зденека Гржиба, согласовавшего переименование площади у российского посольства в честь Бориса Немцова, главу пражского района Ондржея Коларжа, решившего демонтировать памятник советскому маршалу Ивану Коневу. Утверждалось, что яд рицин якобы мог перевозить и. о. руководителя представительства Россотрудничества в Чехии Андрей Кончаков. При этом российская сторона все обвинения отрицала.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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