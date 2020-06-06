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МИД ответил на предложение Помпео помочь в ситуации с разливом топлива

МИД ответил на предложение Помпео помочь в ситуации с разливом топлива
Россия благодарна США за предложение помощи в ликвидации последствий разлива топлива в Норильске, это уже второй жест доброй воли между двумя странами, но решение этого вопроса Россией уже намечено, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы, безусловно, благодарны американской стороне. Мы фиксируем уже второй жест доброй воли между нашими странами. Это были взаимные поставки аппаратов ИВЛ ... Можно, оказывается, работать на благо, можно проявлять такое сотрудничество", - заявила Захарова в интервью YouTube-каналу "Соловьев Live".

# Россия
По материалам: ria.ru

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