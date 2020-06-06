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Минюст назвал обоснованными введенные в России ограничения из-за пандемии

Минюст назвал обоснованными введенные в России ограничения из-за пандемии

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


Введенные в регионах, в том числе в Москве, ограничительные меры из-за распространения коронавируса обоснованны и соразмерны угрозе, считают в Минюсте. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Ранее председатель правительства Михаил Мишустин поручил Минюсту, Минздраву и Роспотребнадзору провести анализ принятых во время пандемии региональных нормативных правовых актов, в том числе указов мэра Москвы, на предмет соблюдения прав граждан.

«Минюст считает, что меры, введенные на территории Российской Федерации… приняты в пределах компетенции соответствующих органов власти, безусловно отвечают конституционным целям охраны жизни и здоровья граждан, соразмерны угрозе распространения эпидемии на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что принимаемые меры «предопределяются степенью угрозы» в каждом отдельном регионе, а также сопровождаются государственной поддержкой наиболее уязвимых сфер экономики, материальной поддержкой широких категорий граждан. «Это подтверждает, что при введении неотложных мер были соблюдены требования соразмерности и обоснованности ограничений прав и свобод», — сказано в сообщении.

В ведомстве также указали, что «антивирусные» меры носят временный характер и регулярно пересматриваются по ситуации.

В апреле указом мэра Москвы в столице ввели пропускной режим, который действует до 14 июня. Пропуски необходимо оформлять, в том числе, для посещения медучреждений — без ограничений, и для иных целей — не более двух раз в неделю. Накануне власти Москвы анонсировали радикальное ослабление ограничений на следующей неделе.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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