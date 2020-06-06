Минюст подтвердил законность указов Собянина

Вадим Карасев

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Максим Миши

Введенные на территории России меры, в том числе указы мэра и акты правительства Москвы, соразмерны угрозе распространения эпидемии на территории РФ и соответствуют конституции. Об этом говорится на сайте Минюста.

Ведомство завершило работу по анализу практики применения нормативных правовых актов, принятых региональными властями в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

"В результате проведенного исследования Минюст России считает, что меры, введенные на территории Российской Федерации (в том числе указы мэра Москвы и нормативно-правовые акты Правительства Москвы), приняты в пределах компетенции соответствующих органов власти, безусловно отвечают конституционным целям охраны жизни и здоровья граждан, соразмерны угрозе распространения эпидемии на территории Российской Федерации", - сообщается на сайте Министерства юстиции РФ.

В рамках анализа международного права также отмечается, что Конвенция о защите прав человека и основных свобод, а также практика органов Совета Европы предполагают, что властям не только предоставлено право, но под угрозой ответственности возложена обязанность действовать наиболее эффективным образом для сохранения жизни людей. Аналогичный подход закреплен в целом ряде статей Конституции Российской Федерации.

