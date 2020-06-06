Минюст признал введенные из-за коронавируса меры обоснованными

Анастасия Иванова

Противоэпидемические меры, введенные в России, соответствуют Конституции и направлены на заботу о гражданах страны, сообщает пресс-служба Минюста РФ.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минюсту, Минздраву и Роспотребнадзору проанализировать совместно с правительством Москвы и экспертным юридическим сообществом практику применения нормативных правовых актов, в том числе указов мэра Москвы, принятых для борьбы с распространением COVID-19, особое внимание ведомства должны обратить на положения, в наибольшей степени затрагивающие права и интересы граждан.