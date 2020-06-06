Мишустин поздравил белорусского коллегу с назначением
Российский премьер Михаил Мишустин поздравил нового премьер-министра Белоруссии Романа Головченко с назначением на должность. Соответствующая телеграмма направлена из Москвы в Минск.
Мишустин, желая крепкого здоровья и успехов своему коллеге, также подтвердил готовность к активной совместной работе в рамках Союзного государства.
Как уже сообщало ИА Newstes, новым премьер-министром Белоруссии стал Роман Головченко, который до настоящего времени занимал пост председателя Государственного военно-промышленного комитета. Соответствующее решение 4 июня принял Александр Лукашенко.
По словам белорусского лидера, новый глава правительства имеет большой опыт работы на различных должностях, в том числе на дипломатической службе, знает, как вести переговоры, возглавлял военно-промышленный комплекс.