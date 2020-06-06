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Модная битва: Хизер Локлир против Авы Самборы

Модная битва: Хизер Локлир против Авы Самборы

Сегодня у нас семейная битва между Хизер Локлир и ее дочерью Авой Самборой. Недавно девушка поделилась в инстаграме новым фото, на котором предстала в топе из мерча группы Bon Jovi, в которой играл ее отец Ричи Самбора. Ранее такую же носила и ее мама Хизер Локлир — более того, девушка призналась, что ей по наследству перешла та самая футболка. Кажется, Хизер хранила ее бережно!

А кому она идет больше? Голосуем!

# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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