Модная битва: Хизер Локлир против Авы Самборы

Вадим Карасев

Сегодня у нас семейная битва между Хизер Локлир и ее дочерью Авой Самборой. Недавно девушка поделилась в инстаграме новым фото, на котором предстала в топе из мерча группы Bon Jovi, в которой играл ее отец Ричи Самбора. Ранее такую же носила и ее мама Хизер Локлир — более того, девушка призналась, что ей по наследству перешла та самая футболка. Кажется, Хизер хранила ее бережно!

А кому она идет больше? Голосуем!