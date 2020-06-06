"Молодежка ОНФ" организовала онлайн-челлендж, посвященный русскому языку

Вадим Карасев

В День русского языка "Молодежка ОНФ" организовала онлайн-челлендж, который поддержали уже известные актеры, блогеры, студенты и спортсмены.

Поучаствовать в челлендже можно прочитав небольшой отрывок любимого произведения Александра Пушкина и разместив видео в социальных сетях Вконтакте или Instagram с хештегами #деньрусскогоязыка и #молодежкаонф.

В акции принимают участие известные актеры, блогеры, спортсмены. Акцию уже поддержал российский актер, лауреат Государственной премии РФ, Народный артист РФ Сергей Безруков. Он прочел стихотворение "Пора, мой друг, пора!".



Шоумен и телеведущий, популярный блогер Рустам Солнцев записал видео с чтением отрывка "О сколько нам открытий чудных…". Президент Фонда айкидо Польши, обладатель 7 дана айкидо Роберт Гембал рассказал, что с творчеством А.С. Пушкина он познакомился в старшей школе и зачитал отрывок из стихотворения "К Чаадаеву".



К челленджу также присоединились участники региональных команд "Молодежки ОНФ"-студенты российских вузов из Африки, Судана, Китая, Индии, Испании и других стран.



Самые яркие исполнения стихов А.С. Пушкина войдут в федеральный ролик "Молодежки ОНФ".



