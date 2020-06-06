Муж Серены Уильямс Алексис Оганян покинул пост в совете директоров Reddit, чтобы уступить место афроамериканцу
37-летний сооснователь онлайн-платформы Reddit Алексис Оганян объявил в соцсетях, что уходит из совета директоров компании. Он призвал руководство компании взять на его место темнокожего. Так муж 38-летней теннисистки Серены Уильямс отреагировал на антирасистские акции, продолжающиеся в США после гибели 46-летнего Джорджа Флойда.
Оганян поддержал протестующих и решил покинуть свой пост, чтобы подать пример другим бизнесменам. Два года назад Алексис уже отошел от повседневной работы в компании, которую основал 15 лет назад, а теперь покидает и совет директоров. По словам предпринимателя, одной из причин такого решения стала его семья.
Также он пообещал, что свои будущие доходы от Reddit потратит на поддержку темнокожих граждан.
1 сентября 2017 года Серена Уильямс родила дочь — Алексис Олимпию Оганян, а через два месяца после родов вышла замуж за отца ребенка. Роман Алексиса и Серены продолжался два года до свадьбы.