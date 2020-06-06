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Муж Серены Уильямс Алексис Оганян покинул пост в совете директоров Reddit, чтобы уступить место афроамериканцу

Муж Серены Уильямс Алексис Оганян покинул пост в совете директоров Reddit, чтобы уступить место афроамериканцу

37-летний сооснователь онлайн-платформы Reddit Алексис Оганян объявил в соцсетях, что уходит из совета директоров компании. Он призвал руководство компании взять на его место темнокожего. Так муж 38-летней теннисистки Серены Уильямс отреагировал на антирасистские акции, продолжающиеся в США после гибели 46-летнего Джорджа Флойда.

Оганян поддержал протестующих и решил покинуть свой пост, чтобы подать пример другим бизнесменам. Два года назад Алексис уже отошел от повседневной работы в компании, которую основал 15 лет назад, а теперь покидает и совет директоров. По словам предпринимателя, одной из причин такого решения стала его семья.


Алексис Оганян и Серена УильямсЯ был одним из тех, кто основал Reddit 15 лет назад, чтобы помочь людям обрести единство. Давно пора сделать правильный выбор. Я делаю его для себя, своей семьи и своей страны. Я говорю это как отец, у которого должен быть ответ для его темнокожей дочери, когда она спросит: "Что ты сделал?". Я покинул совет директоров Reddit и призвал его членов взять на мое место темнокожего человека,— написал Алексис в инстаграме.


Алексис Оганян с дочерью Олимпией

Также он пообещал, что свои будущие доходы от Reddit потратит на поддержку темнокожих граждан.

1 сентября 2017 года Серена Уильямс родила дочь — Алексис Олимпию Оганян, а через два месяца после родов вышла замуж за отца ребенка. Роман Алексиса и Серены продолжался два года до свадьбы.


# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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