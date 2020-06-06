Муж Серены Уильямс ушел из совета директоров популярного сайта ради чернокожих

Вадим Карасев

Алексис ОганянФото: Andrew Couldridge / Reuters

Муж теннисистки Серены Уильямс и сооснователь популярного сайта Reddit Алексис Оганян покинул совет директоров и попросил назначить на его место чернокожего кандидата. Соответствующее заявление опубликовано на его сайте.

Оганян пояснил, что принял соответствующее решение, чтобы внести вклад в борьбу с расизмом. «Я делаю это для себя, моей семьи и моей страны. Как отец, которому нужно будет ответить своей темнокожей дочери на вопрос о том, что сделал я», — признался предприниматель.

Он также пообещал перечислять дивиденды, полученные от акций Reddit, на борьбу с расовой ненавистью. Первый взнос в размере 1 миллиона долларов он внесет в программу игрока в американский футбол Колина Каперника «Знай свои права».

«Я считаю, что отставка может быть демонстрацией лидерства со стороны людей, находящихся сейчас у власти. Всем, кто борется за то, чтобы починить нашу разбитую нацию: не останавливайтесь», — заключил Оганян.

Предприниматель воспитывает двухлетнюю дочь вместе со своей женой.

В десятках городов США проходят массовые протесты, сопровождающиеся беспорядками и столкновениями с полицией из-за смерти чернокожего Джорджа Флойда. В некоторых штатах они переросли в бунты с погромами, грабежами, стрельбой и поджогами. Протестующие обвиняют в произошедшем полицейских и расистские предубеждения в обществе.